Nos conocimos en la fila de un cajero de Banamex. Yo traía una playera de los Smashing Pumpkins. Me dijo que su hermano era fan. Era morena, bajita y sexy como un disco al que todavía no le has arrancado el celofán. Intercambiamos números. Todavía no existía Whatsapp. Así que nos mandábamos mensajes de texto. Cada uno valía un peso. Lo que dificultaba la comunicación. No por tacañez de parte de ambos. Porque era preferible invertir en una llamada. Pero a mí me intimidaba un poco. Estaba demasiado correosa. Demasiado atlética. Y me llamaba todos los domingos para invitarme a la Alameda.

Por fin acordamos una noche salir a tomar una cerveza. Nos metimos en un barecito que tenía la peor banda de covers de toda la provincia mexicana. Pero ella cantaba con pasión, como si en lugar de a unos hueseritos de cuarta estuviera ante los mismísimos Caifanes. A la una de la mañana me invitó a su cuarto. Vivía con sus papás. Tuve que atravesar un zaguán estrecho sembrado de perros que me lanzaban tremendas tarascadas, y si no fuera porque estaban amarrados habrían acabado con mis nalgas.

Nos besamos. No sé si fue La célula que explota o la cerveza pero nos encueramos en el acto y comenzamos a coger. Varios minutos después ella tuvo un orgasmo y comenzó a darme de cabezazos. Yo trataba de contenerla, pero al parecer era multiorgásmica porque no paraba, y cada vez que se estremecía su cabeza acababa en mi jeta. Por fin se detuvo. Me pidió disculpas. Siempre le pasaba. Media hora después le dije que tenía que marcharme. Me despidió con un acalorado beso en la puerta de su cuarto, que estaba hasta el fondo. Venía tan madreado que me olvidé de los perros. Uno me mordió en la pantorrilla. Todavía tengo la cicatriz.

Al día siguiente desperté y me vi al espejo. Tenía un ojo morado. Me cubrí la cabeza con una toalla para salir de mi casa. Tomé un taxi y fui a que me pusieran una vacuna antirrábica. Me mandó varios mensajes de texto. Soy fulanita, la enfermera que conociste en el cajero. Cuando quieras puedes venir a mi casa. Al fin que ya sabes el camino. No regresé. De milagro no me había roto aquella noche la nariz.

Carlos Velázquez es escritor. Su obra, crónicas y cuentos retratan la realidad del norte de México. ‘Aprende a amar el plástico’ y ‘La efeba salvaje’ son dos de sus últimos libros. @Charfornication