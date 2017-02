Un periodista de 'The New York Times' pide disculpas por llamar "prostituta" a Melania Trump

Jacob Bernstein, periodista del diario estadounidense The New York Times, ha pedido disculpas públicas por llamar "prostituta" a Melania Trump en una conversación privada con la actriz y modelo Emily Ratajkowski. La artista fue la que dio a conocer la conversación a través de Twitter.

Sat next to a journalist from the NYT last night who told me "Melania is a hooker." Whatever your politics it's crucial to call this out for — Emily Ratajkowski (@emrata) 13 de febrero de 2017

what it is: slut shaming. I don't care about her nudes or sexual history and no one should. — Emily Ratajkowski (@emrata) 13 de febrero de 2017

Gender specific attacks are disgusting sexist bullshit. — Emily Ratajkowski (@emrata) 13 de febrero de 2017

"Me senté al lado de un periodista del NYT anoche que me dijo: 'Melania es una puta'. Sea cual sea su signo político, es importante hablar de esto. Esto es slut shaming [una actitud machista que consiste en culpabilizar a una mujer por su comportamiento sexual]. No me importan sus desnudos ni su historial sexual, y no deberían importarle a nadie. Los ataques específicos de género son mierda sexista asquerosa".