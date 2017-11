Un atlas de la belleza para defender la diversidad femenina

11

"Quiero rendir homenaje a todas las mujeres del mundo. Y mostrar que no hay ningún pero en su belleza, como no debería haberlo tampoco en el amor y la empatía". En la imagen: Laila no quería posar en Milán (Italia). Decía que no era lo suficientemente bonita. Cuando la autora compartió el retrato en redes, obtuvo 22.000 "me gusta".