El Madrid de la Guerra Civil se mezcla con el de 2019 en estas fotografías

Madrid consiguió contener a las tropas franquistas hasta el 28 de marzo de 1939. Entonces terminaron dos años y medio de resistencia de los republicanos durante la Guerra Civil. Esa época de la historia madrileña fue retratada por muchos fotógrafos de la época. Un fotógrafo aficionado, Sebastian Maharg, ha resucitado y contextualizado estas imágenes en su serie Pasado en paralelo. Son más de 50 imágenes actuales en color en las que coloca, en blanco y negro, instantáneas de aquellos años.

La idea de Pasado en paralelo no es nueva, se pueden ver otros muchos ejemplos parecidos en internet. "Con el centenario de la Primera Guerra Mundial, The Guardian publicó varios montajes del frente, ciudades y personas. Me impactaron mucho. Habiendo visto muchas fotos de la Guerra Civil durante años, pensé que estaría bien que alguien hiciera algo parecido con lo que se desarrolló aquí mismo", dice Maharg a Verne por correo electrónico. Entonces, en 2014, realizó los montajes sobre imágenes de Google Street View. Cinco años después ha resucitado el proyecto, pero con fotografías propias.

Las imágenes de la Guerra Civil van desde el inicio de la ofensiva franquista contra Madrid, en 1936, hasta el final del conflicto. Maharg explica que las fotografías proceden del Archivo General de la Guerra Civil en Salamanca, del fondo fotográfico de la Junta Delegada de Defensa de Madrid (conocido como el archivo rojo) y de la Biblioteca Nacional. En torno a la mitad de las fotografías de sus montajes salen de las páginas web de estas instituciones, donde las puede consultar cualquiera.

De momento, Pasado en paralelo está compuesto por 52 fotos. Maharg quiere ampliarlo a lo largo de este año de aniversario del final la Guerra Civil. "También pretendo llevar el proyecto a Sevilla y Barcelona, donde se tomaron fotografías increíbles", dice.