Esta es la cara del primer ministro japonés tras 17 segundos de apretón de manos con Trump

Agarrar la mano con fuerza, atraerla hacia su cuerpo y agitar con decisión. Mucho rato. Los apretones de mano de Donald Trump tienen su propia seña de identidad y no suelen dejar indiferente al que los recibe. Shinzo Abe puede dar fe: el primer ministo japonés acudió a la Casa Blanca el 10 de febrero para intentar establecer vínculos con el nuevo presidente. El protocolario estrechamiento de manos entre los mandatarios terminó con el nipón poniendo una curiosa expresión, entre el alivio y el hartazgo:

El momento fue recuperado en formato gif por la periodista de CNN Brenna Williams, que acompañaba su tuit del mensaje: "La expresión facial de Abe es 🔥". En menos de 17 horas, ha superado los 28.000 retuits. El momento también fue publicado, al completo, por la propia cuenta oficial del presidente de los Estados Unidos, y es todavía más tenso: puede verse cómo el apretón de manos, con continuos tirones, dura cerca de 17 segundos:

An honor to host Prime Minister @AbeShinzo in the United States. pic.twitter.com/f6TvfZ6sMj

Muchos usuarios en Twitter han bromeado sobre el apretón y se han solidarizado con el japonés. El mensaje más repetido es "todos somos Shinzo Abe".

we are all shinzo abe pic.twitter.com/BDWm0Ix5ie — jeff in real life (@thecultureofme) 10 de febrero de 2017

Todos somos Shinzo Abe.

THEY DIDN'T EVEN CUT THE VIDEO BEFORE ABE MADE A FACE https://t.co/sRqDZAWpVu — Josh Billinson (@jbillinson) 10 de febrero de 2017

No cortaron el vídeo antes de que Abe hiciera una mueca.

We've seen Trump’s weirdo handshakes but no 1 warned Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Eye roll! (by @ToddDracula) pic.twitter.com/CUJs8VbMhG — RiotWomenn (@riotwomennn) 10 de febrero de 2017

Habíamos visto los raros apretones de manos de Trump, pero nadie se había percatado en el primer ministro japonés Shinzo Abe. ¡Ha puesto los ojos en blanco!