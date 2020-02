De una pared sevillana a meme internacional: la historia tras la pintada de "emosido engañado"

Google Plus

Una de las pintadas en español más populares en internet está compuesta por dos palabras, aunque deberían ser tres: "Emosido engañado". La imagen de este grafiti lleva años circulando por redes sociales convertida en un meme y, aunque su uso está extendido por toda Latinoamérica, pocos sabían dónde habían sido escritas estas palabras. El tuitero @CaoWenToh ha publicado su localización este 10 de febrero valiéndose de Google Street View: una calle del municipio de Alcalá de Guadaíra, en Sevilla. La cuenta de Google España lo ha compartido junto al mensaje: “Nunca asido olvidada”.

La pintada de “Emosido engañado” se popularizó en 2016, después de que María G. (@misstrainwreck en Twitter), que vive en la misma calle donde está el grafiti, publicara una imagen en la que aparecía. “La tomé solo para enviársela a mi hermana y a uno de mis amigos vía Snapchat [...] a modo de broma interna, porque entre nosotros ya la conocíamos”, explica a Verne. “Cuando la vieron, me dijeron que si lo subía a Twitter con ese comentario [el que aparece en el tuit original: ‘Cuando cae en el examen una pregunta del tema que el profesor dijo que no entraba’] podía hacerse viral. ¡Y aquí estamos!”, cuenta. La imagen no aparece en ningún tuit ni búsqueda de Google anterior al tuit de María.

Cuando cae en el examen una pregunta del tema que el profesor dijo que no entraba pic.twitter.com/zFtGF66s8z — Mᴀʀɪᴀ ⚡️ -04. (@misstrainwreck) July 5, 2016

Este grafiti, al igual que todos los que pueden verse en las casas cercanas de la imagen que han compartido @CaoWenToh y Google España, apareció a mediados de 2016. El conjunto de viviendas grafiteadas fue ocupado en 2013 tras permanecer años vacío, según cuenta el diario ABC. En 2016, el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ordenó su desalojo, dejando a la mayoría de las familias ocupantes –20 de las 25 que vivían en de forma irregular en la urbanización–, en la calle. Los okupas, tal y como recuerda María (y como puede leerse en algunas de las pintadas) esperaban poder quedarse en régimen de alquiler social. “De ahí que sintieran que emosido engañado”, cuenta la joven.

En este reportaje de España Directo, publicado en abril de 2016 –tres meses antes del desalojo, que tuvo lugar en julio– los vecinos hablan de su situación y de su futuro desalojo. “Queremos ser legales como cualquier ciudadano, pagar nuestra luz, nuestra agua, nuestra comunidad”, contaban. La pintada de emosido engañado todavía no había aparecido:

La pintada sobrevivió menos de un año en la pared. María cuenta que la borraron pocos meses después del desahucio. Ella fue la que anunció en Twitter, en abril de 2017, que el grafiti había desaparecido, aunque reconoce que cuando publicó el tuit la pintada llevaba ya unos meses borrada.

Me veo obligada a ser yo la que dé la noticia de que esa obra de arte murió hace meses cuando renovaron toda la fachada. #RIP pic.twitter.com/zPek6uAkek — Mᴀʀɪᴀ ⚡️ -04. (@misstrainwreck) April 26, 2017

Las imágenes que @CaoWenToh ha publicado de Google Street View y que Google ha compartido en Twitter no son recientes, pero pueden consultarse igualmente. Street View permite seleccionar imágenes de diferentes años, y la pintada de emosido engañado solo puede verse en las tomadas en agosto de 2016. Para verlas, hay que clicar en el botón en forma de reloj que aparece en la parte superior izquierda de Google Street View.

A la izquierda, la imagen de 2016 de Google Street View. A la derecha, la que encontramos actualmente, tomada en 2018.

De Alcalá de Guadaíra al mundo hispanohablante

El amigo y la hermana de María, que la animaron a publicar la imagen en Twitter “porque podía hacerse viral”, acertaron: “Un mes después de tuitearla, una amiga colombiana me pasó captura de una página de memes de su país que la estaba usando”, cuenta. “Creo que ese fue el momento en el que me di cuenta de que el meme había llegado lejos”.

Desde su publicación, “emosido engañado” se ha convertido en meme recurrente en España y latinoamérica para expresar decepción, tanto en formato imagen –con la misma fotografía que María tuiteó en 2016– como en formato texto.

“Lo gracioso es que el tuit original y el del borrado siguen sin alcanzar los 2.000 retuits”, cuenta María. “Es un meme que se ha hecho grande a base de reutilizarlo, y en cierto modo me enorgullece que haya llegado a ser una frase tan fácilmente reconocible en la comunidad hispana de internet y tan de uso cotidiano. Ya han pasado tres años desde que la pintada desapareció, pero el mensaje sigue vivo”.

Desde Verne hemos pedido a María que nos envíe unas fotografías recientes de la fachada. Estas están tomadas este 12 de febrero. Con emojis, María ha señalado un pequeño borrón de pintura en el que todavía pueden verse restos del graffiti original:

Foto cortesía de María G.

ampliar foto Foto cortesía de María G. Haz clic para ampliar.

