Los memes con los que más nos hemos reído este 2019, mes a mes

El 2019 está llegando a su fin y, aunque sus días no volverán –ni sus numerosas elecciones–, siempre nos quedarán sus memes. Hemos tenido bebés con tranchetes de queso pegados en la cara, expresiones que no sabíamos qué significaban como bomboclaat o sco pa tu mana y también dos palabras capaces de cabrear a toda una generación: “Ok boomer”. Como muchos de estos memes tienen una vida fugaz, hemos recopilado algunos de los más compartidos de cada mes. Para que cuando te los encuentres en 2020 no digas: “¿Esto es del año pasado? Mentira, mentira, mentiroso...”

ENERO, recordando el 2009 con #10yearschallenge

El #TenYearsChallenge nació en enero de 2019 como un reto en el que los participantes tenían que publicar una foto suya tomada en 2009 y otra en 2019 para ver cómo habían cambiado. Al reto se unieron actores, músicos y deportistas, sin embargo, por lo que lo recordaremos será por su faceta reivindicativa: el hashtag también se utilizó para denunciar, con humor, cómo ciertas cosas han ido a peor desde 2009, o para mostrar que no han cambiado nada.

Enero también fue el mes de tomar durísimas decisiones por culpa de ver Bandersnatch, el capítulo de Black Mirror con formato de "elige tu propia aventura" en el que los espectadores tenían que decidir por el protagonista. Aunque el capítulo se estrenó en diciembre de 2018, muchas de las bromas sobre el mismo llegaron tras el año nuevo. Si hay a quien le cuesta escoger zapatillas por la mañana, imagina tener que decidir la suerte –que en muchos casos acaba en muerte– del personaje de una serie.

FEBRERO, cuando la reacción de Darío Eme Hache se hizo internacional

En el año 2017, el cómico Darío Eme Hache publicó un vídeo en Instagram en el que empieza a gritar por teléfono, pero acaba sonriendo. Dos años después, en febrero de 2019, se convirtió en un meme internacional. Los tuiteros suelen utilizarlo para expresar lo mucho que les enfada algo y lo feliz que les hace alguna otra cosa. O, simplemente, para contraponer algo malo y algo bueno.

con el resto de humanos de mi entorno familiar vs con mi perro pic.twitter.com/AIIC4CCWjX — a (@akapoulainne) 17 de febrero de 2019

MARZO, el mes del perro (que no hace nada)

En marzo empieza la primavera y los memes, como si fueran plantas, florecieron a lo grande. La imagen de stock de una pareja acariciando un perro convirtió en meme una vieja broma de Twitter: los chistes de "tranquilo, no hace nada". Su uso, en este caso, consiste en poner al perro el nombre de aquello que, en opinión de cada tuitero, no hace nada.

También aterrizaron en España dos memes estadounidenses: el de cambiar significados a acrónimos, como convertir OMG (Oh My God, "Oh, dios mío") en "Otro Manuscrito Genial"; y el de grabar la reacción de niños pequeños cuando les lanzan un tranchete de queso.

ABRIL, ¿el mes sin memes? Mentira, mentiroso...

El economista Daniel Lacalle se presentó a las elecciones de abril por el Partido Popular y, tras las elecciones, renunció a su escaño en el Congreso. Aunque su paso por la política fue fugaz, dejó uno de los mejores momentos del año en Twitter: su reacción a las palabras del socialista José Luis Ábalos, que lo acusaba de planear una bajada de pensiones de 300 euros. Si no te gusta este meme, solo podemos decir una cosa: "Mentira, mentira, mentiroso...".

Abril fue también un mes grande para la ciencia, ya que se presentó la primera imagen de un agujero negro de la historia. La fotografía se popularizó a nivel internacional, pero no solo por su importancia histórica: también porque se parecía mucho a Sauron, el villano de El señor de los anillos. Y siguiendo con momentos históricos, en España se produjo otro: la llegada a Twitter de la foto que inmortalizaba el momento exacto en el que la paella de una familia de Villar del Arzobispo (Valencia), se iba al suelo. En agosto, la historia tuvo final feliz.

MAYO, ¡me dijiste que no había memes!

El primer día de mayo nació uno de los memes que más populares de este año, aunque tuvimos que esperar unos meses para que llegara su apogeo en español: "Me dijiste que...", el montaje en el que una mujer grita a un gato. Los usuarios de redes sociales recurren a este formato para hacer bromas sobre peleas y discusiones basadas en algún malentendido cómico, muchas veces recurriendo a juegos de palabras.

JUNIO, cuando conquistamos el mundo

En 2019, además de ganar el Mundial de Baloncesto, España ganó otra competición mundial: la guerra ficticia de World War Bot. Este bot narra la evolución de una futura e imaginaria guerra mundial, cuya evolución se decide simplemente por el azar. A pesar de que ganar no tiene ningún mérito –el mismo que ganar en una rifa o en el bingo–, los tuiteros españoles se volcaron a lo grande con cada conquista de España hasta que, el 21 de junio, llegó la victoria definitiva: "Españita" conquistó el Mundo. El formato tuvo tanto éxito que su creador, un italiano dedicado al desarrollo de software, creó otro bot de una guerra civil española ficticia, entre comunidades autónomas.

JULIO, el mes que nos volvimos viejos

A pesar de las grandes dudas sobre la privacidad y el uso de los datos de usuarios que se realiza desde la aplicación FaceApp, su filtro para convertirse en viejo fue uno de los éxitos del verano. Miles de personas publicaron las imágenes de su versión arrugada, aunque lo más divertido fueron los parecidos inesperados: actores, deportistas o músicos que, al pasarlos por el filtro envejecedor, recordaban a otros.

Y si el verano de 2017 el reto viral de moda en España fue "el suelo es lava" y en 2018 el floss dance, este año le ha tocado al Bottle Cap: un challenge que consistía en conseguir destapar una botella de una patada. Es más complicado que aprender a usar bien scoo pa tu mana, un meme popularizado en Twitter y que proviene de la canción Daavi Ne ba, del artista de Ghana Kawoula Biov. Esta expresión, según explica la enciclopedia de memes Know Your Meme, puede traducirse como: “¿A qué te recuerda esta experiencia?”.

AGOSTO, llamando a los vecinos de número

Es posible que este agosto, mientras estabas echándote la siesta de vacaciones, recibieras un mensaje de un número que no tenías en la agenda que decía: "Hola, soy tu vecino de número". Fue una broma tuitera que consistía en escribir a un teléfono móvil igual que el tuyo, pero un número menor (el "vecino de abajo") o mayor (el "vecino de arriba"), charlar con él y subir las capturas de la conversación a Twitter. Después de que se popularizara el hashtag #vecinodenúmero, algunos usuarios prefirieron bromear sobre esta práctica e inventarse "vecinos" a molestar a los suyos propios. ¿Para qué vas a importunar a gente por WhatsApp pudiendo hacer tuits de humor?

Además, en agosto también nació el meme internacional bautizado como kombucha reaction, similar al de Darío Eme Hache popularizado en febrero, pero protagonizado por la tiktoker Brittany Brosky. Su nombre proviene del título del vídeo original: "Yo, probando el kombucha (un hongo utilizado para hacer bebidas) por primera vez".

SEPTIEMBRE y el falso asalto al Área 51

El Área 51 es una base de las fuerzas aéreas estadounidenses conocida en la cultura pop por la creencia, nunca confirmada, de que en ella se guardan pruebas de vida extraterrestre. En julio, un joven estadounidense creó un evento en Facebook llamado "Storm Area 51" (tomemos el Área 51) en el que bromeaba con tomar la base y descubrir sus secretos. Más de dos millones de personas confirmaron su asistencia a través de la red social, convirtiéndose en un chiste recurrente que duró buena parte del verano. El evento tenía como fecha el 20 de septiembre, y fue la culminación de dos meses de bromas: no hubo "toma" del Área51, aunque sí se congregaron en los alrededores decenas de entusiastas de los ovnis.

Somos la generación que le va a contar a sus nietos que un 20 de Septiembre de 2019, miles de personas se reunieron en el Área 51 para liberar Aliens CORRIENDO COMO NARUTO JSJAJAJAJA LPM Se me van a llenar los ojos de lágrimas cuando llegue ese momento #Area51storm pic.twitter.com/vQQzxJpOoG — Isma Oliva † (@isma_max) September 20, 2019 Twitter esperando que pase algo en el área 51 pic.twitter.com/XMXtLY65fn — Cher (@oveunno) September 20, 2019 Y si nosotros vivimos en el Área 51? Y el Área 51 realmente es la salida y por eso no nos dejan salir? — criismd (@criisleega) September 19, 2019

OCTUBRE, cuando descubrimos el significado de bomboclaat

Scoo pa tu mana no fue la única expresión que desconocíamos hasta 2019 y que acabó siendo un meme internacional: después, llegó Bomboclaat. Esta palabra proviene de la jerga jamaicana y se utiliza para mostrar enfado y sorpresa. Sin embargo, en Twitter ha acabado utilizándose como sinónimo de Scoo pa tu mana, y con mucho más éxito. Aunque fue en octubre cuando despuntó en España, no es complicado seguir encontrándosela en Twitter meses después.

También en octubre apareció Sasha Dog, un filtro de Instagram creado por el italiano Antonio Ruggiero y que hacía aparecer en la pantalla a un perro hiperrealista. ¿Su uso? Asustar a compañeros de piso y familiares diciéndoles que has llevado un perro enorme a casa. Y por si fuera poco, fue el mes de la eclosión de las cuentas out of context (fuera de contexto): perfiles de Twitter que publican, como su propio nombre indica, vídeos o imágenes fuera de contexto de un programa de televisión, una serie, un personaje público...

NOVIEMBRE, antes este mes no era así, ahora todos los j... Ok boomer

Boomer es diminutivo de baby boomer, nombre que recibe la generación de los nacidos entre los años cuarenta y sesenta. Y “ok, boomer”, una respuesta despectiva que los más jóvenes dan a los adultos –sean boomers o no– cuando estos comentan algo con aire de superioridad. Por ejemplo, cuando dicen que los jóvenes se pasan todo el día mirando el móvil. La expresión Ok boomer lleva usándose en internet desde 2015, pero ha sido durante este año cuando ha ido popularizándose en nuestro país y, en noviembre, cuando ha empezado a usarse de forma generalizada.

Este mes también se popularizó en todo el mundo el meme Gonna tell my kids ("le diré a mis hijos..."), que consiste en publicar la foto de uno o varios personajes populares y decir que le contarás a tus nietos que los que aparecen en la imagen eran otra persona diferente. En España, muchos tuiteros lo adaptaron con la fórmula "le contaré a mis nietos que...".

boomers: jaja los millenials no tenéis ni puta idea de nada no sabéis lo que es la vida ni tenéis un puto duro vivís con vuestros padres



millenials: ok boomer



boomers: pic.twitter.com/KJQjHttrjK — Paul "Christmas" James (@SirPolJames) 17 de noviembre de 2019 Le dire a mis hijos que ellos son los Backstreet Boys pic.twitter.com/rgiAanGnWk — 9000 (@9000x) December 7, 2019

DICIEMBRE, el mes del amor (a baby Yoda)

The Mandalorian, la serie del universo Star Wars, todavía no se ha estrenado en España: es uno de los platos fuertes de Disney+, la plataforma de series y cine de Disney que llegará en marzo de 2020. Lo que sí nos ha llegado, a lo grande, es la imagen de uno de sus protagonistas: el conocido como Baby Yoda. Los memes sobre la criatura llevan circulando desde que se estrenó la serie en Estados Unidos el pasado noviembre, pero el fenómeno ha ido a más durante diciembre. Además, su uso ha cambiado: los primeros memes eran bromas sobre lo adorable que parece el personaje, y actualmente se utiliza para mostrar inocencia, tristeza o vulnerabilidad.

