Los mejores "vecinos de número" son los inventados

Tengo miedo de hablar a mi #Vecinodenumero y descubra que he estado dando su número cada vez que no quería dar el mio

Esperen dos meses y va a llegar la típica captura de "hace dos meses hablé a mi vecino de número y ahora llevamos un mes saliendo", seguido de tweets citándolo diciendo "nunca me va a pasar".

Iba a probar a escribir a mi #VecinoDeNúmero. Luego me he acordado de este pequeño detalle; siempre doy su número cuando me quiero quitar a alguien de encima 😅 incluidas las webs 🙊