RAE Informal, la cuenta parodia que corrige la ortografía en Twitter

"El lenguaje es algo muy guay. Molaría que no se convirtiese en un desastre", dice el creador de RAE Informal

Google Plus

La cuenta en Twitter de la Real Academia Española (RAE) respeta tanto las normas de la lengua como las que rigen las consultas que recibe por esta red social. Si le quieres hacer una consulta, debes hacerlo usando la etiqueta correcta. Si no lo haces, te contesta para decirte que te resuelve la duda si incluyes el hashtag.

Para que podamos responder a su consulta debe incluir en ella, además de la mención a nuestra cuenta, la etiqueta #dudaRAE. Disculpe las molestias. — RAE (@RAEinforma) July 10, 2019

"Tanta seriedad me resulta paródica", dice David a Verne. Este tuitero de 42 años, que prefiere no revelar su identidad, gestiona la cuenta RAE Informal. Se parece a la RAE en su nombre, en su logo y en su obsesión por la ortografía y la gramática correctas. Pero el tono es muy diferente. Es como si la RAE se quitase la corbata y se la pusiera en la cabeza.

Ojalá las tildes de “tú” y “mí” estuvieran en todas partes, como Rosalía pic.twitter.com/WuHnZkjcKk — RAE* (@RAEinformal) May 3, 2019

RAE Informal corrige con humor a tuiteros sobre su uso de la ortografía desde 2014. Ha logrado que sus mensajes empiecen a ser muy compartidos en los últimos meses. Especialmente a partir del tuit anterior sobre Rosalía. "La ortografía es algo que me afecta mucho. Cuando veo algo mal escrito me pica por dentro. El lenguaje es algo muy guay. Molaría que no se convirtiese en un desastre", añade David. Con esa técnica ha conseguido más de 14.900 seguidores.

Los tuits de RAE Informal abordan muchos aspectos de la lengua. Desde el uso de las comas (es distinto "no tengo novio" que "no, tengo novio") a las conjugaciones (se dice "le satisfizo", aunque suene de puta pena). "Intento llevar la ortografía al idioma de los memes, al lenguaje de internet. Y si enseño algunos trucos sobre cómo escribir, genial", añade David.

A RAE Informal le molesta cuando se usan mal los imperativos, cuando se ponen mal las comas o cuando se falla en una tilde. Pero lo que más le duele es el laísmo. "Suena muy mal. Es la tortilla con cebolla o sin cebolla de la lengua. Cada vez que sale el tema se crean dos bandas. Es muy divertido". Uno de sus tuits sobre este error tan madrileño es el más compartido de su cuenta.

"Creo que en Twitter no se escribe mal, en comparación con otras redes sociales. Al ser la red de la polémica, con la escritura te la juegas constantemente. En una discusión de Twitter puedes llevar razón en cada argumento, pero como se te cuele una tilde mal puesta... Has perdido. Piensas: Con lo bien que estaba explicándolo todo", comenta David. Cree que la ortografía mejoraría mucho en Twitter si se pudieran editar los tuits una vez publicados.

Hablando de ortografía, RAE Informal también aborda otros muchos temas. Critica el machismo, opina sobre política, comenta Juego de tronos y, además, lanza piropos a Destranques Jaén. Estos son algunos de los tuits más compartidos de RAE Informal:

* También puedes seguirnos en Instagram y Flipboard. ¡No te pierdas lo mejor de Verne!