Test: ¿Por qué "porqué" y no "por que" o "porque"?

¿Por qué confundimos a veces por qué, por que, porqué y porque? Pues porque tenemos las cuatro posibilidades ahí acechando, preparadas para atacar al mínimo despiste: separado con y sin tilde, y junto con y sin tilde.

Esto es lo que nos recuerda la RAE, tal y como explicábamos en nuestros Propósitos lingüísticos para escribir correctamente en 2019.

1. “Por qué” es la secuencia formada por la preposición por y el interrogativo o exclamativo qué. Introduce oraciones interrogativas y exclamativas directas e indirectas. Ejemplos: ¿Por qué no has venido? No entiendo por qué te pones así. ¡Por qué calles más bonitas pasamos!

2. “Porque” es una conjunción y se usa para introducir subordinadas que expresan causa (no fui a trabajar porque tenía fiebre). También como conjunción final, con sentido equivalente a para que (hice cuanto pude porque no terminara así).

3. “Porqué” es un sustantivo que equivale a causa, motivo, razón y se escribe con tilde por ser palabra aguda terminada en vocal. Ejemplos: No comprendo el porqué de tu actitud. Todo tiene su porqué. También puede ir en plural: Nos explicó los porqués de su decisión.

4. “Por que” introduce un segmento que no expresa causa (se caracteriza por que no come por la boca) y cuando que es un relativo y la expresión equivale a “por el / la / los / las que”. Esta es la razón por que no puedo hacerlo. En este caso es más corriente usar el relativo con artículo antepuesto (esta es la razón por la que no puedo hacerlo).

Tras este breve repaso estaréis más que preparados para afrontar este test.

* También puedes seguirnos en Instagram y Flipboard. ¡No te pierdas lo mejor de Verne!