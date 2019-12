Los mejores momentos, fuera de contexto, de políticos, series y youtubers españoles

En los últimos meses se ha multiplicado el número de cuentas 'Out of context' españolas en Twitter

Álvaro Rey, gaditano de 22 años, acudió como invitado al programa sobre baloncesto Colgados del aro a finales de noviembre. No es un experto en este deporte, ni un jugador de ACB, el tipo de entrevistados que se esperan de este programa. Es el creador de la cuenta de Twitter Out of context Colgados del aro. Tiene más seguidores que el perfil oficial del programa por tuits como el siguiente. Es un fragmento muy corto del programa, en el que el presentador, Antoni Daimiel, pregunta a sus compañeros qué opinan del personaje de dibujos animados Pocoyó.

Un Out of context de Twitter es una cuenta que captura vídeo o imágenes con subtítulos de un programa, serie, tema o persona en particular para publicarlo en esta red social. Suelen ser fragmentos divertidos por, precisamente, estar fuera de contexto. Estas cuentas publican sus imágenes y vídeos sin aportar información en el texto del tuit. "Siempre intento cortar el vídeo en el momento exacto para que resulte más gracioso", dice a Verne Rey.

Como explica este artículo de la web especializada en memes Know your meme, este tipo de perfiles existen en Twitter al menos desde 2013. Uno de los ejemplos más antiguos es New York Times Minus Context (New York Times menos contexto), que comparte frases sueltas del periódico estadounidense.

En los últimos meses, este tipo de cuentas se han hecho muy populares en España. Ya había algunas con muchos seguidores, como la de Aquí no hay quien viva, con más de 84.000. Pero entre octubre y noviembre han nacido varias que han acumulado miles de seguidores muy rápido. Entre ellas destacan las dedicadas a políticos, como la de Pedro Sánchez (15.000) o la de Inés Arrimadas (5.000). El clip de la diputada de Ciudadanos corresponde a una entrevista que le hicieron en Polònia. Imita un gag de este programa humorístico de TV3.

La más exitosa de las cuentas de políticos españoles reúne vídeos de Pablo Iglesias. "No quiero ni demonizarle ni ponerle en un altar. Hago esto solo para echarnos unas risas. Quiero que sea divertido para personas de cualquier ideología", dice a Verne Héctor Martín, el madrileño de 23 años que ha creado el perfil dedicado al secretario general de Podemos, con más de 54.000 seguidores. "Muchas personas creen que intento atacarle y me pasan vídeos diciendo saca esto que dijo de Venezuela. Pero es que un Out of context no va de eso", añade Martín. En el tuit más compartido de Pablo Iglesias Out of context, el político habla de marihuana.

Martín asegura que, para conseguir este tipo de fragmentos, hay que conocer muy bien al personaje que protagoniza el Out of context. Y dedicarle bastante tiempo. "He visto un montón de vídeos de La Tuerka (programa de entrevistas presentado por Iglesias), pero igualmente me paso horas buscando cosas que pueda ser graciosas. Rebusco entre vídeos previos a Podemos, cuando no era famoso", dice Martín. Los vídeos proceden de entrevistas, actos de partido, ruedas de prensa...

Isabel Begun, que gestiona un Out of context dedicado a la serie Brooklyn 99, dice a Verne que todos los días ve un capítulo. "Creo que lo mejor de los Out of context es cómo conectan a personas que tienen intereses comunes", dice esta estadounidense de 18 años. "Lo importante es que el protagonista tenga puntazos. En Colgados del aro me dan contenido para parar un tren", añade Rey.

También hay Out of context en Instagram, pero son menos y tienen menor número de seguidores que las cuentas de Twitter. Una de las más seguidas en español está dedicada a la serie Camera Café.

A continuación hemos hecho una lista de cuentas Out of context, tanto españolas como extranjeras. Debajo de cada una están algunos de sus tuits más compartidos. Son escenas muy sacadas de contexto.

