Cómo encajar cualquier crítica con buen humor, según Cruzcampo

En julio de 2017 publicamos 40 tuits sobre cerveza que son la caña. Había tantos chistes sobre Cruzcampo que tenían su propio apartado.

¿Cómo se lo toma la cervecera? "La notoriedad en redes sociales es que hablen de ti. Eso es lo importante. Que seas tan relevante, tanto para bien como para mal, significa que eres una marca relevante. Me parece una ventaja buenísima. Prefiero esto a no importar a nadie", dice a Verne por teléfono el responsable de marketing de Cruzcampo, Borja Manso.

En la cervecera están muy acostumbrados a lidiar con comentarios negativos en redes sociales. "Nuestra estrategia es contestar a todo el mundo", explica Manso. Este es un ejemplo de una de las críticas constructivas que recibe la empresa.

Qué cerveza! Es como si escurrieras un calcetín de un mendigo dentro de una botella con ajos y huevos podridos. Para finalmente, añadirle el agua sucia de la fregona de una discoteca y una rata disuelta del metro de nueva york, dándole ese toque tan especial! — LaSecta (@_LaSecta_) 30 de mayo de 2018

"A nivel personal", reconocen desde la cervecera, "mucha gracia no te hace. Hay personas poniéndole mucha pasión para elaborar nuestra cerveza. Son trabajadores que se esfuerzan muchísimo. Como ser humano no te gusta, pero a nivel profesional debes afrontarlo". Esta es la respuesta, con muy buen humor, al tuit anterior.

Sí, claro, hasta Nueva York vamos a irnos. La rata es de Chiclana. — Cruzcampo (@Cruzcampo) 30 de mayo de 2018

En la compañía creen que los chistes contra Cruzcampo empezaron a ser "sistemáticos" en internet "hace tres o cuatro años". Antes, a algunos amantes de la cerveza tampoco les gustaba la Cruzcampo, pero las bromas y los memes han estabilizado esa imagen de mala cerveza en internet: "Esta discusión ya existía antes de las redes sociales, pero ahora hay un foro en el que queda escrito".

"Contestamos hasta a los más faltones. Nos tomamos Twitter como si fuera la barra de un bar. Cuando te lanzan una pulla, tú la contestas con buen humor", indica Manso. Asegura que esta estrategia en redes les ha valido para ganar algún seguidor: "Hay quien nos ha dicho que no se planteaba beberla, pero lo han hecho por lo salaos que somos. Esta es la personalidad de la marca desde antes de las redes sociales". El equipo de redes está compuesto por "varias personas" que siempre intentan proyectar el mismo tono: "No hace falta que nos preguntemos los unos a los otros cómo contestar cuando nos hacen una crítica".

Una pena. Si te animas a probar algún día la nueva Cruzcampo Especial y te gusta, escríbenos. — Cruzcampo (@Cruzcampo) 31 de mayo de 2018

Cruzcampo tiene 59.000 seguidores en Twitter. Esta red social, mucho más conversacional que Facebook o Instagram, es el foco de la mayoría de las bromas: "Hay gracias con las que nos reímos. La gente es muy ingeniosa, están en Twitter para pasarlo bien". En Facebook, la marca de cerveza tiene 382.000 seguidores y en Instagram, 18.000.

También hay fieles de Cruzcampo

Cruzcampo nació en Sevilla en 1904. Es una de las marcas más icónicas de la capital andaluza. "En el sur tenemos más cuota de mercado y, por tanto, más personas a las que le gusta". Si eres andaluz o tienes amigos andaluces, seguro que conoces personas a las que no solo les gusta la Cruzcampo: la defienden a muerte. "Somos una cerveza que polariza. O la adoras o la criticas".

Según Manso, esto se debe a que la cerveza tiene un perfil organoléptico diferente al habitual. Traducción: "Somos una cerveza más lupulada que la mayoría, una cerveza distinta. Si no estás acostumbrado, es normal que se te haga raro. Es más amarga. La Cruzcampo se debe tomar muy fría. Todo esto hace que tengamos gente muy fiel y otros a los que les gusta menos, lo que se ha volcado en el cachondeo. Estamos muy tranquilos".

Manso cree que la competencia entre marcas de cerveza es muy regional: "En el sur también se critica a marcas de cerveza que en otras zonas de España tienen mejor consideración". Es verdad. Los gallegos defienden Estrella Galicia, los granadinos a Alhambra y los madrileños a Mahou. Pero ninguna de estas marcas sufre tantas bromas en redes sociales: no hay nada parecido al linchamiento contra Cruzcampo.

Si nos repiten mil veces que la cerveza Cruzcampo está mala -como pasa en Twitter-, así queda establecido en el imaginario colectivo. Puede que ni siquiera bebas alcohol, pero te suena que Cruzcampo no está rica porque has visto muchos memes al respecto. Es algo parecido a lo que le pasa con la pizza con piña (aunque en este tema no haya discusión, está malísima). Otra situación muy común en redes es una contraposición entre marcas: Nesquik o Cola Cao, Coca-Cola o Pepsi, Nutella o Nocilla... Cruzcampo es objeto de bromas sin, normalmente, esa formación de bandos. Cuando se da suele ser respecto a Mahou.

Cuando encuentras fuera de Sevilla un bar con un cartel de Cruzcampo, pides y solo tienen Mahou pic.twitter.com/0VEV911R3h — Rancio (@rancio) 11 de octubre de 2017

Manso asegura que su respuesta en redes sociales no ha afectado a las ventas de Cruzcampo, sin dar más detalles. La Asociación de Cerveceros de España, la patronal que representa a los grupos más importantes (Mahou-San Miguel, Heineken -donde se integra Curzcampo-, Damm, Estrella Galicia...), no publica estadísiticas sobre cuáles son las cervezas más consumidas en España. Lo más parecido es el mapa de la cerveza más consumida por comunidades autónomas de Kantar Media, que puedes consultar en este enlace: Cruzcampo es la marca de cervezas más vendida en Andalucía y Extremadura.

Aquí os dejamos unas cuantos ejemplos más del buen humor de Cruzcampo para afrontar cualquier tipo de crítica.

