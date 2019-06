Año 2024, La Rioja ha ganado la Guerra Civil (en Twitter)

"Callarse, españoles, que no oigo el himno de mi Riojita"

Una nueva Guerra Civil española arrancará en enero de 2020 y se alargará más de cuatro años. En esta ocasión no habrá dos Españas, sino 50: todas las provincias se enfrentarán entre sí. Tras cuatro años, La Rioja conquistará todo el territorio español. La selección ya no será la roja, sino La Rioja.

Primera semana de mayo, año 2024, La Rioja ha conquistado la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Santa Cruz de Tenerife ha sido derrotada.

La Rioja has conquered the world.#LaRioja #SantaCruzdeTenerife pic.twitter.com/E5nI0rJf96 — GuerraCivilBot 2020 (@guerracivilbot) 10 de junio de 2019

Así ha transcurrido el juego que proponía Guerra Civil Bot 2020, la cuenta de Twitter lanzada por el mismo programador de World War Bot 2020 tras el éxito entre los tuiteros españoles de este juego en el que España está a punto de conquistar el mundo entero. (Y si España ahora es La Rioja, se deduce que el imperio mundial riojano está a punto de convertirse en una realidad). Más de 200.000 personas han seguido en Twitter la victoria de La Rioja con memes y chistes.

Me he perdido, ¿de qué hablas?

Como ya contábamos respecto al bot de la guerra mundial, detrás de estos dos juegos está un desarrollador de software italiano de 30 años aficionado a la historia y a los videojuegos. El bot, un programa que va desarrollando automáticamente el juego y publica los resultados cada hora en redes sociales y en su web.

Este bot “escoge un territorio al azar y conquista el más cercano”, nos explicaba. Es decir, al principio del juego puede ganar cualquier provincia, pero sus posibilidades aumentan a medida que va ocupando más territorios. Cualquier territorio puede recuperar su independencia: ocurre una de cada 12 veces, aunque la probabilidad aumenta a medida que transcurre el juego.

En el bot no hay nada parecido a estrategia bélica: ni se movilizan tropas ni se destinan recursos a suministros ni hay que preocuparse por alianzas. Aun así, la guerra se ha seguido en ocasiones como si realmente hubiera alguien que decidiera qué acciones llevar a cabo.

PARAD A LA RIOJA YA COÑO — Bryan🔻 (@broyanzt) 1 de junio de 2019

Pero, igual que en el caso de la guerra mundial, lo que ha marcado los comentarios ha sido el humor y los memes regionales. Cada uno de los 218 tuits de Guerra Civil Bot ha sumado centenares de comentarios y reacciones humorísticos. La victoria de La Rioja se ha saludado con la cara de Pepe Viyuela, el avance de Girona usaba a Puigdemont y al independentismo sin complejos y los cordobeses han revivido durante unos días el califato omeya.

Resumimos cómo ha sido esta inofensiva y cómica contienda.

Comienza la guerra

La guerra arrancó el 30 de mayo (o en enero de 2020 en el juego). Aunque el juego se rige por el azar, el conflicto pareció en un primer momento que cedía al habitual centralismo: Madrid fue la primera en conquistar otra provincia (Toledo) y poco después invadió Segovia. Sin embargo, la capital nunca llegó a ser uno de los principales contendientes de la disputa.

La Rioja conquista Álava

En cambio, el segundo ataque sí acabaría siendo determinante: La Rioja conquistó Álava. Justo después vendría Soria. La provincia no siempre lo tuvo fácil y pronto le salieron adversarios, pero nadie puede decir que este final ha resultado ser una sorpresa.

Vuelve el Califato

En las primeras semanas parecía que el principal adversario de La Rioja sería Córdoba, lo que fue celebrado con tuits que recordaban el Califato, proclamado por Abderramán III en el año 929 y abolido en 1031. Aunque en este juego Córdoba no llegó a dominar tanto territorio, sí se convirtió en la potencia principal del sur de la península.

Murcia resiste contra el Califato

Murcia tuvo un momento en el que parecía que podía plantar cara a los cordobeses, aunque no tardó en desinflarse. Los tuiteros murcianos apenas tuvieron tiempo de compartir algunos memes sobre limones. Murcia fue el primero de los dos enemigos que impidieron a Córdoba crecer lo suficiente como para plantar cara a La Rioja. El segundo, como veremos más adelante, llegó tarde, pero hizo mucho daño: Santa Cruz de Tenerife.

Girona planta cara

En el norte, La Rioja se vio frenada por Girona, que llegó a ocupar un territorio similar al de la Corona de Aragón. Muchos de los memes que celebraban los avances de los gerundenses hacían referencia a la independencia de Cataluña y a Carles Puigdemont, que fue alcalde de la ciudad entre 2011 y 2016. Girona llegó a ocupar un territorio similar al de la Corona de Aragón.

Zamora no se tomó en una hora (fueron varios días)

Por el norte, La Rioja también tuvo que enfrentarse a Zamora, en lo que parecía que iba a ser un problema al abrirse dos frentes. Sin embargo, en el juego lo único que influye es el número de provincias ocupadas, por lo que la dificultad de mover tropas y abastecimiento no iba a suponer un problema para los riojanos.

Santa Cruz de Tenerife: tarde, pero bien

Nada hacía pensar que Santa Cruz de Tenerife aguantara hasta el final, dado que entró en combate ya bien entrada la guerra. Lo hizo atacando territorios del Nuevo Califato y abriendo una brecha en el sur. Eso sí, tuvo que enfrentarse a la independencia de Sevilla, que además conquistó Cádiz y Ceuta antes de volver a caer.

Los últimos compases

Girona no tardó en caer en manos de La Rioja, que se enfrentó a Pontevedra, que aguantó incluso más que el Nuevo Califato, que acabó cayendo en manos de Santa Cruz de Tenerife. Sin embargo y a pesar de su reciente avance, las provincias ocupadas por los tinerfeños no ofrecieron apenas resistencia, a pesar de que no había tanta superioridad numérica.

La celebración de la victoria

La inevitable victoria de La Rioja se ha celebrado con referencias al logroñés más conocido (en redes): Pepe Viyuela, en una foto que se ha popularizado sobre todo gracias a los montajes de Forocoches.

Epílogo: las provincias que no hicieron nada

Aunque sobre todo generaban comentarios los avances y las conquistas, muchos animaban a sus provincias hasta que caían. Los territorios gallegos y Málaga ni avanzaron ni fueron conquistados durante bastantes días, lo que propició comentarios sobre su inactividad. Fueron algunos de los más compartidos.

