"Lo tenía planeado desde el principio": el hilo de Manuel Bartual es la serie del verano

El dibujante de cómics Manuel Bartual se encontraba de vacaciones, en un hotel, cuando un hombre entró en su habitación gritando cosas inconexas. Así comienza un hilo de Twitter con dobles malvados, suspense, terror y acertijos interactivos que ha enganchado a cientos de miles de personas durante esta semana. Es ficción, pero poco ha importado: Bartual ha ganado más de 300.000 seguidores en una semana y ha copado los trending topics durante las últimas 72 horas.

Ando de vacaciones desde hace un par de días, en un hotel cerca de la playa. Iba todo bien hasta que han comenzado a suceder cosas raras. pic.twitter.com/6gd7Rqs6bL — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 21 de agosto de 2017

Muchos usuarios creyeron al inicio del hilo que todo estaba ocurriendo realmente, pero se trataba de una historia inventada por Bartual. "Lo tenía planeado desde el principio, cuando arranqué ya sabía cómo iba a acabar", contaba el dibujante desde Mallorca (sí, es cierto que estaba de vacaciones) por teléfono a Verne. "He ido trabajando en una especie de escaleta donde iba organizando el material, preparando las fotos...".

En el hilo, Bartual se da cuenta de que un hombre clavado a él le sigue. Después de encontrar un mensaje en el papel higiénico avisándole de que está en peligro y tras encontrar a su "doble" vigilándole, decide pasar a la acción. Descubre que hay un hotel que es el reflejo especular del suyo. Y sí, allí hay un Manuel Bartual malvado.

Tras el encontronazo con su doble, el protagonista decide volver a casa, pero "el otro Manuel" le sigue. Después de acudir –en balde– a la Policía, el protagonista empieza a confundir su hogar con el hotel. Allí se esconde su doble, con el que pelea. Empieza a hablar de forma inconexa y, para "avisar al próximo huésped" del peligro, deja un mensaje en el papel higiénico. Como el que él mismo encontró.

La noche del domingo terminó con un "¿hola?" que muchos dieron por el final de la historia. Pero no. Todavía quedaba un giro final: Bartual ha explicado este 27 de agosto que todo se trataba de una broma y que nadie tiene que preocuparse por él. Todo muy amable, y muy frío. Como la recepcionista del "otro hotel", como el "otro hombre" que entró en su habitación y encontró en el desayuno, como el mensaje que "el otro yo" dejó en su casa. ¿Todo bien?

La historia, además de suspense, contiene muchos elementos humorísticos. "No puedo evitar el toque cómico", cuenta. "Soy humorista, y además creo que le venían muy bien a la historia". Entre ellos, el sueño con Chiquito de la Calzada o el momento en el que el protagonista –él mismo– decide pasar a la acción.

Basta de quedarme en esta habitación. Voy a salir ahí fuera y no voy a parar hasta encontrar al otro Manuel o al hombre alto. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017 Pero antes voy a bajar a desayunar. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

También puzles, como uno de los momentos más aplaudidos: el mensaje inconexo en el papel higiénico. "Fue una jugada muy deliberada para que la gente interactuara", cuenta. "Un montón de gente me escribía con posibles soluciones, incluso un lector se bajó la foto, la editó y me la mandó con los fragmentos del mensaje reordenado".

He seguido desenrollando y me he encontrado con todo esto. pic.twitter.com/9NDKzOtsdb — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 23 de agosto de 2017

Un falso documental, formato 140 caracteres

Para Bartual, buena parte del éxito del hilo se debe a la ambigüedad sobre si estaba pasando realmente o no. Verne se puso en contacto con el dibujante el 25 de agosto, pero pidió aguardar hasta el desenlace para no "desinflar" la historia. "Twitter es una plataforma en la que la gente da por hecho que lo que se cuenta es verdad, como ocurría con el formato documental en el cine", explica. "En ningún momento dije que lo que contaba fuera cierto, pero se dio por hecho".

La inspiración de Bartual han sido, precisamente, los falsos documentales, películas de ficción grabadas como si fueran un documental o un vídeo casero para que pasen por reales (El proyecto de la bruja de Blair, Spinal Tap, Ghostwatch...). "Es mi género favorito desde pequeño, desde que descubrí la historia de Orson Welles y La guerra de los mundos", cuenta. "Ahora en cine es más difícil que funcione, porque se ha hecho muchas veces, pero en Twitter sí funciona y además puedes contarlo, y que te sigan, en tiempo real".

El formato ha funcionado: el primer tuit del hilo ha superado los 58.000 retuits y algunos de los mensajes del hilo sobrepasan las 15.000 respuestas. Desde el 25 de agosto ha logrado multitud de trending topics –llegando ser primer TT internacional la noche del viernes– y ha acabado convirtiéndose en meme:

"Mis amigos bromean diciendo que un hombre se fue de vacaciones y volvió un meme", cuenta Bartual. Durante los tres últimos días de la historia también se unieron marcas, youtubers, actores, deportistas... Hasta Policía Nacional y Guardia Civil.

"Esto ha superado completamente mis expectativas, aunque no lo he hecho para buscar seguidores", aclara. "Estaba de verdad de vacaciones, iba a leer un libro que no me ha enganchado y esto ha sido como montarme mi propio libro".

Pero, ¿cómo que era falso? ¿Y el viaje en avión?

Aunque cada vez resultaba más obvio que la historia de Bartual era ficción, el dibujante ha sabido mantener el suspense gracias a las fotografías y vídeos que daban verosimilitud a la historia. "Solo tenía que ir unos pasos por delante", explica. Era cierto que el valenciano se encontraba de vacaciones al inicio del hilo, pero mientras el Bartual de la historia se enfrentaba a su doble en "el otro hotel", el real ya había vuelto a Madrid. "Volé un día antes, así pude ir preparando los vídeos y el resto de material".

Tampoco era cierto que estuviera solo. Su novia Alba Diethelm, coeditora junto a Bartual del sello de cómics de humor Caramba, fue cómplice y cámara. "E incluso editora", comenta Bartual. "En la escena del supermercado tuvimos que editar el sonido porque se escucha a nuestro hijo llamarme: '¡papá, papá!", cuenta. Absolutamente todo el hilo –vídeos y fotografías incluidas– ha sido creado desde un teléfono móvil.

Incluso cuando comenzó a ser más patente que el hilo era ficción y muchos usuarios comenzaron a protestar, sus seguidores lo defendieron. Ya no importaba si era verdad o no, lo importante era disfrutar la historia:

Clones e historias paralelas

Conforme el hilo del valenciano iba ganando adeptos, muchos seguidores han querido formar parte de él creando personajes y tramas paralelas. Entre ellos, los "clones" de Bartual: usuarios que cambiaban su nombre, avatar y bio en Twitter para, al igual que en la ficción, convertirse en dobles del protagonista. Entre ellos estaban el director de cine Nacho Vigalondo o el humorista Berto Romero:

Los perfiles de Nacho Vigalondo y Berto Romero, 'disfrazados' de Manuel Bartual.

Jugando con la idea de que el "otro Bartual" era un reflejo del original, también han aparecido en Twitter cuentas de clones invertidos:

Ha habido incluso fanfiction, historias creadas por los seguidores que complementaban la trama. De forma "no oficial", claro: Bartual afirma que solo está detrás de lo publicado desde su cuenta personal. "Me ha parecido increíble", cuenta. "Normalmente, la fanfiction surge cuando una obra está ya terminada, pero todo esto iba enriqueciendo la historia mientras se desarrollaba". Como este hilo, contado desde el punto de vista de la recepcionista del hotel:

Visto el lío que se está montando con #ManuelBartual , creo que debo dar el paso y decir toda la verdad, pero antes contaré lo sucedido. — RecepAlcudiMar (@AlcudiMarRecep) 25 de agosto de 2017

Precedentes en Twitter, blogs y papel



Antes de comenzar con el hilo Manuel Bartual publicó otro hilo llamado El peso de la verdad, en el que contaba la historia de un hombre que, estando de vacaciones, recibe en el móvil un mensaje de la báscula digital de su casa.

IDEA PARA UN THRILLER: Estando de vacaciones te llega una alerta al móvil de tu báscula. No podrás saber la cara del ladrón pero sí SU PESO. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 15 de agosto de 2017

"El peso de la verdad funcionó muy bien y me pareció un formato que podía dar de sí, así que empecé a investigar y encontré a gente haciendo cosas parecidas, como el hilo de Dear David ('querido David')", cuenta Bartual. Este tiene elementos en común con el hilo de Bartual: incluye fotos, dibujos, está narrado en primera persona y tuvo una gran acogida en redes.

Hay más precedentes de ficción contada como realidad, falsos documentales aparte: en 2004, el escritor Hernán Casciari concluyó con su blog Diario de una mujer gorda –ahora editado en libro– en el que "casi dos mil personas", según el diario argentino La Nación, entraban a diario a leer el diario íntimo de Mirta Bertotti. Mirta era el propio Casciari, que también ficcionó un diario de Letizia Ortiz que todavía puede leerse online.

También se ha hecho en novela. El misterio de la carretera de Sintra, de Eça de Queiroz y José Duarte Ramalho, se publicó como folletín en el Diario de Lisboa y arrancaba con una supuesta carta que había llegado a la redacción sin firma. Lo que cuenta Carmen Martin Gaite en el prólogo de la edición española resultará familiar a los que hayan seguido la historia de Bartual:

Mucha gente tardó en darse cuenta –y algunos no se la llegaron a dar– de que se trataba de una novela, hasta el punto de que, junto a las cartas [...] que componen la trama de la narración, se recibieron también otras de personas de carne y hueso obsesionadas por la lectura.

Si te has quedado con ganas de más después de leer el hilo de Bartual, en Verne publicamos un recopilatorio con ocho hilos que también se merecen una película.

