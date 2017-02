El turista Gary de Chicago, estrella inesperada de los Oscar 2017

El momento en que Jimmy Kimmel, presentador de los Oscar 2017, ha permitido el acceso a la gala a un grupo de turistas que visitaban Los Ángeles ha traído consigo una nueva estrella en la red. Uno de los inesperados visitantes, Gary de Chicago, se ha convertido casi de inmediato en trending topic en Twitter en Estados Unidos con la etiqueta #GaryFromChicago.

Durante el sketch, los turistas han tenido la oportunidad de saludar y hacerse fotos con algunos de los famosos invitados a la ceremonia de entrega de premios. Denzel Washington ha llegado a casar a un tal Gary de Chicago y a su novia. Estas han sido algunas de las reacciones en Twitter.

"El hecho de que la mayoría de fotos tomadas por Gary de Chicago se vayan a ver así..."

I know for a fact #GaryFromChicago's marriage is gonna work. That man proudly held his fiancee's purse on his arm on tv and DID. NOT. BLINK. — Adrian Dukes (@adriandukes) 27 de febrero de 2017

"Sé que ese matrimonio va a funcionar. Ese hombre ha sujetado con orgullo el bolso de su prometida en televisión y NO HA PARPADEADO".

"Damos la bienvenida a Gary de Chicago al calendario de memes de marzo".

"Gary de Chicago se lleva la noche".

"Muévete Jimmy, estoy intentado pillar a Taraji".