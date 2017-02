El error en los Oscar con el premio a la Mejor Película, minuto a minuto

Google Plus

Todo el equipo de La La Land había subido ya a recoger su Oscar a la mejor película, después de que Warren Beatty y Faye Dunaway anunciaran el premio. Pero habían leído el sobre equivocado: la película ganadora era Moonlight. Diseccionamos uno de los momentos más embarazosos de la historia de los premios: en error en los Oscar que tanto se ha comentado esta noche. [Aquí puedes leer toda la información sobre la gala que ha publicado EL PAÍS y al final de esta pieza hay un vídeo con los mejores momentos de la noche | Consulta la lista de los ganadores].

Vídeo: Faye Dunaway y Warren Beatty llegan al escenario con el sobre equivocado

1. El sobre equivocado. Warren Beatty y Faye Dunaway aparecen sobre el escenario como los encargados de anunciar el máximo galardón de la noche, para conmemorar el 50 aniversario del clásico del cine que protagonizaron juntos, Bonnie and Clyde. En el sobre rojo que el actor lleva en la mano, debería aparecer en letras doradas la leyenda Best Picture (mejor película), pero se puede apreciar que hay más letras en él. Varios medios han ampliado las fotografías del momento para confirmar que lo que realmente pone es "actress in a leading role" (actriz en un papel protagonista).

ampliar foto Aquí se puede ver cómo llevan el sobre de otra categoría. Montaje de Verne a partir de imágenes del vídeo de Reuters

2. Los instantes de dudas. Instantes después se ve a Beatty abriendo el sobre que ahora sabemos equivocado. Al extraer la tarjeta y leerla, duda y busca de nuevo en el interior del sobre, con cara de extrañeza. Pasan más de 10 segundos de silencio, que su compañera y la audiencia interpretan como si el actor estuviera haciéndose de rogar. Finalmente, decide pasarle el sobre a Dunaway.

ampliar foto Beatty duda y le pasa el marrón a Dunaway. Montaje de Verne a partir de imágenes del vídeo de Reuters

3. En el 'backstage' se dan cuenta. Ella pronuncia de inmediato el título de La La Land, obviando que el nombre de Emma Stone también aparece en la tarjeta. El equipo de la película musical celebra desde el patio de butacas la victoria, se acerca al escenario y a dos de sus productores, Jordan Horowitz y Marc Platt, les da tiempo a pronunciar su discurso de agradecimiento, mientras un pequeño tumulto se crea a sus espaldas. En esos momentos, en el backstage, miembros de la consultora PriceWaterhouseCoopers (PWC) encargados de controlar las papeletas de los Oscar, anuncian que el actor tomó el sobre equivocado, según relata el diario USA Today. Mientras, en el escenario, un tercer productor, Fred Berger, está haciendo uso del micrófono.

Vídeo: el equipo de 'La La Land' cree haber ganado el Oscar (¿qué otra cosa iban a pensar?)

4. Llega el sobre correcto. En ese momento se puede ver a un técnico a cargo de la gala (porta unos auriculares) colocando un nuevo sobre abierto en las manos Beatty. Berger se da cuenta de lo que está ocurriendo a sus espaldas e interrumpe su discurso para decir: “Hemos perdido”. Su compañero Jordan Horowitz vuelve a recuperar el uso de la palabra para decir “Lo siento chicos, parad. hay un error. Moonlight, habéis ganado el premio a mejor película. No es una broma”, dice muy serio. Uno de los contenidos estrella del late night que presenta de forma habitual Jimmy Kimmel es el de bromas con cámara oculta, así que la duda sobre que todo fuera un montaje planea sobre muchos espectadores durante los instantes iniciales. En el margen izquierdo de la imagen se puede ver a Brian Cullinan, uno de los dos miembrtos de PWC controlando que la gala transcurra por los cauces correctos.

ampliar foto El discurso de gracias a todos que se quedó a la mitad. Montaje de Verne a partir de imágenes del vídeo de Reuters

5. Se muestra la prueba. El productor de La La Land arrebata la tarjeta correcta de muy malas formas a Warren Beatty y muestra a cámara el texto, que incluye el nombre de Moonlight y el de sus productores como ganadores del Oscar a mejor película.

ampliar foto El momento en el que finalmente se hacen con el sobre que tocaba. Montaje de Verne a partir de imágenes del vídeo de Reuters

6. Las explicaciones de Kimmel y Beatty. Ante la sorpresa y gritos de la audiencia, Warren Beatty decide dar un paso al frente y ofrecer una explicación de lo ocurrido. “Abrí el sobre y leí Emma Stone, La La Land. Por eso miré durante tanto tiempo a Faye y a vosotros (el público presente en la gala). No estaba intentando ser gracioso”.

“¿Qué has hecho Warren?”, le dice el presentador Jimmy Kimmel, cuyos rápidos reflejos le permiten hacer un chiste sobre un acontecimiento similar ocurrido en 2015 en Miss Universo. “Personalmente, culpo a Steve Harvey de esto”, bromea mencionando al presentador del concurso de belleza en el que también se leyó el nombre de la ganadora equivocada.

En este vídeo podemos ver a Warren Beatty disculpándose

7. La alegría de 'Moonlight'. Es entonces cuando el equipo de Moonlight reacciona finalmente y celebra su victoria.

Vídeo: el equipo de 'Moonlight' celebra su inesperada victoria

Vídeo: Kimmel se disculpa

Tras la gala, Emma Stone se muestra extrañada por lo ocurrido. Minutos antes, ella había subido al escenario para recibir le oscar a mejor actriz protagonista y asegura haberse quedado como recuerdo el sobre que anuncia su victoria y no haberse separado de él en ningún momento.

¿Cómo es posible que Warren Beatty tuviera entonces un sobre con su nombre? En esta pieza de Medium publicada el pasado 10 de febrero, se explica que dos miembros de PWC son las únicas personas que conocen la información escrita en los sobres con los ganadores de las 24 categorías de los Oscar. De hecho, suelen posar en la alfombra roja con los maletines que contienen los sobres con los ganadores. Cada uno de ellos posee un maletín con ese mismo contenido, como medida de seguridad. Es posible que el segundo sobre con el nombre de Emma Stone surgiera del maletín de repuesto. La empresa se ha disculpado en un tuit en e que explica que dieron el sobre equivocado a los presentadores y que está investigando cómo pudo ocurrir tal cosa.

El error ha sido objeto de muchos comentarios (y chistes) en redes sociales.

