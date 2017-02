Los tuiteros sueñan con finales mejores, inspirados en el error histórico de los Oscar 2017

La imagen que aparece en el párrafo superior es sin duda el momento más relevante de los Oscar 2017 y, probablemente, será uno de los más recordados en la historia de los premios de la Academia de Hollywood. Un error sin precedentes ha provocado que se anunciara a La La Land como la ganadora a la mejor película del año, para luego rectificar en favor de Moonlight. Las reacciones en Twitter no se han hecho esperar.

'La La Land' producer: "There's a mistake. 'Moonlight', you guys won Best Picture. This is not a joke." #Oscars pic.twitter.com/vl9PzgBaVW

Warren Beatty y Faye Dunaway eran los encargados de anunciar el máximo galardón de la noche, para conmemorar el 50 aniversario del clásico que protagonizaron juntos, Bonnie and Clyde. Cuando el actor abrió el sobre, dudó durante varios segundos y le cedió el privilegio a su compañera de pronunciar el título de la vencedora: La La Land.

Cuando el equipo de la película estaba ya agradeciendo el premio con la estatuilla en la mano, se anunció que todo había sido un error, que se había leído la tarjeta equivocada -correspondiente al premio a mejor actriz que se había llevado minutos antes Emma Stone- y que la verdadera ganadora era Moonlight. Varias cuentas de Twitter muestran capturas de pantalla de un tuit que se atribuye a la Academia de Hollywood con el nombre erróneo de la ganadora.



So @TheAcademy haven't even mentioned any mistake yet? They even tweeted that La La Land won? pic.twitter.com/wnfy42YDPx

A Kimmel le ha venido a la cabeza de inmediato el error vivido en Miss Universo a finales de 2015, cuando se anunció a la ganadora equivocada, y su presentador Steve Harvey.

Steve Harvey right now--- #Oscars pic.twitter.com/Zx4nRyMLPH

El español Juanjo Jiménez, candidato al Oscar a mejor cortometraje con Timecode y que se ha ido de vacío, también ha decidido bromear con el asunto.

Jiménez no fue el único tuitero que ha soñado con finales mejores de los vividos a partir de un error del que todavía se desconocen los detalles que puedan expicarlo, entre muchas otras bromas tuiteadas.

IF ANYONE FROM THE IN MEMORIUM IS STILL ALIVE PLEASE LET US KNOW — billy eichner (@billyeichner) 27 de febrero de 2017

"Wow. El mes de la Historia Negra acaba de tener un final sorpresa"

Aquí tratando de entender cómo fue que se equivocó el abuelo en los #Oscars ¿por qué tenía tarjeta de mejor actriz? ¿Qué le pasa a Lupita? pic.twitter.com/4aiz7km9Mx — TENIENTE CHOCHOS (@chochos) 27 de febrero de 2017

WHY COULDN'T THE ELECTION ENDED THIS WAY!!!! #Oscars — Lizz Resistead (@lizzwinstead) 27 de febrero de 2017

