La campeona del mundo de ajedrez no competirá en Arabia Saudí porque la obligan a llevar túnica

La ucraniana Anna Muzychuk, doble campeona del mundo de ajedrez, renuncia a defender sus dos títulos en el campeonato que se celebrará en Arabia Saudí entre el 26 y el 30 de diciembre de 2017. En un texto publicado en su cuenta de Facebook, explica que tanto ella como su hermana, también ajedrecista, se niegan a llevar abaya [una larga túnica que deben lucir las mujeres en el país] y a sentirse unas criaturas "de segunda categoría".

El mensaje se ha compartido más de 5.000 veces en menos de tres días de publicación. A continuación, puede leerse de forma íntegra.

En pocos días voy a perder mis dos títulos mundiales, uno a uno. Solo porque he decidido no ir a Arabia Saudí; por no jugar con las reglas de otros, por no llevar abaya, por no tener que ir acompañada cuando estoy en la calle y, en resumen, por no sentirme una criatura secundaria.

Hace exactamente un año gané esos dos títulos y era la persona más feliz en el mundo del ajedrez, pero ahora me siento muy mal. Estoy preparada para luchar por mis principios y saltarme esa convocatoria, en la que podía haber ganado más que en una docena de competiciones juntas.

Todo esto es muy molesto, pero lo más decepcionante de todo es que a casi nadie le importa.

Es un sentimiento realmente amargo, pero no lo suficiente como para que cambie mi opinión y mis principios. Lo mismo pasa con mi hermana Mariya y estoy muy contenta de que compartamos el mismo punto de vista. Y sí, para aquellos que les interese... ¡Volveremos!