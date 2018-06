¿Cómo llaman los rusos a la ensaladilla rusa, la montaña rusa, el filete ruso y la ruleta rusa?

Despedirse a la francesa, a la inglesa o a la irlandesa

Los rusos no son los únicos extranjeros que pueblan nuestro idioma. Tenemos muchas expresiones que recurren a un gentilicio, aunque la relación con el país no siempre está clara. Aquí va algún ejemplo más:

- Despedirse a la francesa. Esta expresión también existe en alemán (sich auf franzosisch verabschieden) y en inglés (France exit), aunque en este idioma también se usa “Irish goodbye” (adiós irlandés), de origen más reciente. Según el Diccionario de dichos y frases hechas de Alberto Buitrago, en el siglo XVII se puso de moda en la corte francesa no despedirse cuando se abandonaba una reunión, pensando sobre todo en no interrumpir. También añade que esta costumbre de despedirse sans adieu (sin adiós) empezó a usarse solo en casos en los que se iba a volver en breve. Y que los franceses e italianos usan la expresión “despedirse a la inglesa”: filer à l’anglaise y andarsene (filarsela) all’inglese. También los rusos: уйти по-английски.

- Para los franceses, una tortilla francesa solo es una tortilla (ommelette). Aunque las tortillas se llevan haciendo prácticamente desde que hay huevos y fuego, esta expresión podría venir de Cádiz, en 1810, cuando la falta de patatas por la guerra contra Francia llevó a cocinar tortillas sin este ingrediente, pasando a recibir el nombre de “tortilla de cuando los franceses”. Sin embargo y como recogía El Confidencial, la historia es bonita, pero “lo más probable es que el origen del nombre del plato nada tenga que ver con este suceso, pues el apelativo de francesa ya se daba a la tortilla de huevo antes de la Guerra de la Independencia”.

- También según Buitrago, la expresión "hacerse el sueco" no tendría que ver con los turistas nórdicos de los años 60, sino con la palabra latina soccum, origen del actual zueco, un zapato de madera que usaban los cómicos latinos y griegos, pero no los trágicos: “Era, pues, el calzado que tipificaba a los personajes graciosos, los que representan a personas vulgares o de poco entendimiento”. De ahí no solo procede esta expresión que significa “hacerse el tonto” o “desentenderse”, sino también palabras como “zoquete” y “socarrón”.

- La "americana" para los estadounidenses es una jacket, una chaqueta. Según explica GQ, su origen es británico: en el siglo XVIII se cortaron los faldones de la levita. De ahí pasó a América, donde se prescindió de uno de los tres botones y “se sustituyó su única abertura trasera por dos –una a cada lado– para facilitar el acceso a los bolsillos del pantalón”. Ese es el modelo que llegó a España en el siglo XIX con el nombre de “chaqueta americana”.

- Una llave inglesa en inglés es una adjustable spanner o (en Estados Unidos y Canadá) adjustable wrench. En algunos países de América se conoce como “llave francesa”. Su inventor fue el ingeniero inglés Edwin Beard Budding en 1842. También inventó el cortacésped.