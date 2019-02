Confesiones de enfermeras: cosas que les molestan de ti

Cuando hay que curar heridas, cuando hay que realizar análisis, cuando hay que administrar medicación, cuando hay que educar al paciente, cuando hay que vacunar... Las enfermeras están ahí, atendiendo algunas de las necesidades más engorrosas de los pacientes. Sus funciones, muchas veces menospreciadas, son una parte imprescindible del sistema sanitario.

Ser enfermera desgasta mucho, como cualquier trabajo de cara al público. En su caso hay que añadir que tratan con nosotros cuando estamos enfermos, lo que suele afectar muy negativamente en nuestro estado de ánimo. Son las profesionales de la sanidad que tienen un contacto más íntimo y recurrente con los pacientes.

Hemos abierto un grupo de WhatsApp con 25 enfermeras de centros públicos para que se desahoguen, que nos cuenten qué actitudes podríamos mejorar. En el grupo hay enfermeras de varias comunidades autónomas, tanto de atención primaria como hospitalaria y de diferentes edades (hay incluso alguna jubilada).

Hablamos de enfermeras en femenino porque en este sector se refieren a sí mismos como enfermeras, aunque también haya enfermeros. El motivo es que hay muchas más enfermeras que enfermeros: un 85% de las colegiadas en Enfermería son mujeres. En este caso existe un consenso profesional entorno al nombre en femenino, algo que no sucede cuando hemos hecho otros artículos parecidos a este sobre camareros o tatuadores.

Estas son algunas de las cosas que más molestan a las enfermeras.

Cuando creemos antes a internet o a la televisión que a ellas

A mí me han llegado a decir: “Va a ser que tiene usted razón. Hoy han dicho en Saber Vivir lo que usted me ha dicho tantas veces en la consulta”

Pero no es solo la tele e internet. También vale más lo que diga la vecina del quinto. Cualquiera antes que nosotras.

Cuando pensamos que lo sabemos todo (o no sabemos nada)



A mí me hace mucha gracia el tema de la tensión. La gente suele pensar que sabe y te dicen cifras que no tienen ningún sentido. En plan: "Ah, pues el otro día la tenía muy bien: en siete y cuatro" [ las cifras óptimas son 120 y 80, 12 y 8 en los términos a los que se refiere esta enfermera ]. Te quedas con cara de 😲.

O cuando dicen: "No, no, si yo no soy hipertensa". Señora, usted tiene la tensión bien porque se toma tres pastillas para eso mismo.