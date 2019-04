Chuleta para no perderte en el regreso de 'Juego de tronos'

Por si no te has enterado, la octava y última tanda de capítulos de Juego de tronos se estrena en HBO en la madrugada del domingo 14 al lunes 15 de abril. De nada. La última vez que se estrenó uno de ellos fue en agosto de 2017, así que es probable que ya no te acuerdes de cómo quedaban la cosas.

Aquí arriba te pasamos una chuleta que retoma de forma esquemática los acontecimientos más importantes del final de la séptima temporada. Si no has llegado a esa parte de la serie y no quieres spoilers, mejor no lo mires. Y si no la ves bien o quieres guardarla para tenerla a mano, haz clic aquí.

