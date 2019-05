Confesiones de dependientes de tiendas de ropa: cosas que odian de ti

La venta online supone en torno a un 4% de la facturación total de ropa y calzado. El otro 96% se sigue vendiendo en tiendas físicas, en las que trabajan los dependientes. Su labor es más complicada de lo que muchas personas piensan: es un trabajo muy exigente a nivel físico, ya que tienen que cargar bastante peso y pasar varias horas seguidas de pie. En otros trabajos de características parecidas, al menos puedes poner mala cara si te apetece. En las tiendas de ropa no.

Para conocer qué es lo que más les molesta de los clientes, hemos creado un grupo de WhatsApp con 15 dependientas y dependientes de tiendas de ropa de diferentes edades y comunidades autónomas. La mayoría son de grandes cadenas, pero también hay de tiendas pequeñas. Después de leer sus quejas, te lo pensarás un poco más antes de entrar justo cuando van a cerrar.

“Solo vengo a mirar”

Yo odio cuando entran a la tienda y ni siquiera saludan. ¡Somos personas, no maniquíes!

Mala educación + precariedad = 😡

O la que viene con mil bolsas de haber estado de compras y te suelta: “¡Uf, qué cansada estoy!”. (Señora anoche cerré a las miles y hoy estoy de turno partido, NO ME HABLE DE CANSANCIO).

O cuando no es tu hora de entrar o abrir la tienda, estás en la puerta en tu momento relax (café y cigarrillo) y te vienen: “Niña, abre ya que tengo prisa, ¿tienes este modelo?”.

La tienda recién abierta, aún tienes legañas y el humor por el suelo. Estás fregando, pasa alguien por la puerta, evidentemente te ve con el mocho, hace el amago de irse pero… ¡¡¡¡NO HAY PIEDAD!!!! Entra pisando todo lo fregado y luego se va a la zona seca. Se da una vuelta de compromiso porque, ya que ha entrado, ha de hacerlo. Y luego se va sin decir adiós (evidentemente al entrar no ha dicho ni “hola”).

Probadores, zona cero

Cuando te dejan el probador hasta arriban y te dicen: “Ahí os dejo esto para que coloquéis lo que no quiero”. Y su acompañante dice por lo bajini: “No nos cuesta nada colocarlo”. “Déjaselo así, para eso les pagan”, contesta.

Las que intentan meterse siempre juntas en el probador. Les dices que no se puede y cuando te das la vuelta, ya están dentro. Como si hubieses hablado con la pared.

Muchas parejas se meten dentro en el probador, pero es imposible saber si dentro se están dando el lote o no. Yo lo hice cuando era adolescente. 😂😂😂 La leyenda estaba tan extendida que quise probarlo.

Doblando voy, doblando vengo

¿Y cuando vienen en grupo? Dios, no hay cosa que más miedo me dé cuando estoy sola en la tienda. En un visto y no visto te han destrozado las mesas y te han hecho enseñarles mil tallas para que solo se lleven una camiseta.