9 letras de Juan Carlos Aragón para entender por qué el Carnaval de Cádiz le echará de menos

Decía Juan Carlos Aragón que una agrupación del Carnaval "da para comer un año bueno, pero solo para eso, no para el cigarro posterior al almuerzo". Así se lo contó a EL PAÍS el célebre autor de comparsas y chirigotas del Carnaval de Cádiz, fallecido este viernes 17 de mayo a los 51 años tras estar días hospitalizado por una grave enfermedad. Cada vez que hablaba, el conocido como Capitán Veneno hacía gala de una ironía difícil de imitar. Con o sin cigarro, sus letras son una destacada parte de la historia de una fiesta que llora la pérdida de su artista más destacado.

Las tendencias de Twitter en España se llenaron este viernes 17 de mayo de referencias a uno de los carnavaleros gaditanos más conocidos en España. A la vez que el cantante Alejandro Sanz o el alcalde José María González Kichi lamentaban su pérdida, tuiteros y medios de comunicación locales recordaban los momentos clave de una trayectoria de más de 30 años y 40 agrupaciones. Estas son algunas de sus comparsas y chirigotas más famosas, cuyas letras ya son míticas para el Carnaval de Cádiz.

Los Yesterday

El primer pelotazo de Juan Carlos Aragón llegó en forma de chirigota en el año 1999 con Los Yesterday. Esos hippies hicieron gala de una fina ironía al cantar aquel estribillo que aún hoy se usa como coletilla en Cádiz: “Y menos trabajo y más Carnaval”. Pero esos tipos de aspecto desaliñado que se llevaron el primer premio del Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cädiz (COAC) ocultaban una potente crítica social a los estereotipos y los males asociados al sur y a Andalucía. Así quedó condensado en el que, quizás, sea el pasodoble más famoso de Aragón.

Aunque diga Blas Infante

perdón que no me levante,

Los Ángeles Caídos

Otro primer premio, ya en el año 2002 y en la modalidad de comparsas, se llevó Juan Carlos Aragón con Los Ángeles Caídos. Aquella agrupación es hoy recordada como una de las míticas del autor. Todo su repertorio está encumbrado hoy como imprescindible para los amantes de la fiesta.

Me han dicho que la locura

Araka la Kana

Araka la Kana es el nombre de una agrupación del Carnaval de Montevideo, una fiesta con potentes vinculaciones con la celebración gaditana. Juan Carlos Aragón quiso homenajear la tradición hermana con una comparsa que en 2007 se alzó con el primer premio. Los sones iberoamericanos y el tipo -disfraz y escenografía- tan diferente a lo acostumbrado en Cádiz impactaron a los aficionados. Hoy ya es parte destacada de la historia del Carnaval. Su presentación es un ejemplo de ello.

Presentación

Hoy, hoy, hoy, hoy

cambió la forma esta comparsa triste y a su son,

tam, tam, tam, tam,

también cambió otra vez de grupo el Aragón,

Y en, y en, y en, y en

la vida que es una canción,

solo repetiría lo que de alegría me llevara yo.

Llegaron, llegaron, llegaron, llegaron,

cantando, al templo de Momo que es un encanto,

araka la kana le brinda un canto,

que se le hace al alma y a su corazón.

Ay tierra que sin ti jamás hubiera habido Carnavales,

en mi ciudad no hubiera nacido la murga compañera,

la que nos da la vida y nos libera.

Cuando llega febrero y se aparca el tiempo,

y sólo suena nuestra voz que siempre grita:

por el río de la Plata, como si fuera, como si fuera

¡La Tacita!

Ay tierra que sin ti jamás.

Y mira que casualidad que nos hicieran tan iguales,

será que nos unió el espíritu de nuestros carnavales,

será que eras como América de revolucionaria,

por eso se quedó pendiente la victoria de Los Parias

Y mira tú que estando lejos lo cerquita que te siento,

no es que no te lleve conmigo es que más no me cabe dentro.

Y desde el Uruguay les confieso que no solo vine por Cai,

también tuvo la culpa el dolor que en mi alma dejara el amor

de aquella gaditana, de la que nació

Araka la Kana!