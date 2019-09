Cómo liberar espacio en Gmail antes de que se te acaben los 15 gigas gratuitos

Google Plus

Cada usuario de Gmail, el servicio de correo electrónico de Google, tiene 15 gigas de espacio gratuito. Parece bastante espacio, pero con unas cuantas imágenes por aquí y vídeos por allí, te quedas sin él. Es más, cuando algún usuario notifica problemas para recibir correos a la cuenta oficial de Gmail en Twitter, esta suele ser la respuesta:

Una vez que has alcanzado el límite, Gmail te lo notifica. Si no liberas espacio, dejas de recibir correos electrónicos. Y tampoco puedes mandarlos. Los usuarios que intenten ponerse en contacto contigo recibirán un mensaje indicando que tu cuenta no tiene espacio disponible.

Hay dos formas de saber cuánto espacio te queda:

1. Puedes entrar en Gmail en tu ordenador y mirar en la esquina inferior izquierda, donde verás un mensaje con el espacio que te queda. Pincha en "Administrar".

Solo me queda un 12% de espacio. VAMOS A BORRARLO TODO.

2. Puedes pinchar en este enlace, que te lleva al mismo sitio que si pinchaste "Administrar" en el paso anterior. Puedes hacerlo con ordenador, móvil o tablet. Ten en cuenta que no accederás a la app de Gmail, sino a una página web de Google. Tendrás que loguearte, si es que no sueles usar Gmail en el explorador de tu móvil (lo más normal).

No me gusta Google Fotos

No solo te informa de cuánto espacio has ocupado en Gmail, también aparecen otros servicios de Google asociados a tu cuenta: Google Drive y Google Fotos. Tus 15 gigas son para los tres servicios. Primero te explicamos cómo liberar espacio en Gmail. Sigue estos pasos en tu ordenador, no en tu móvil ni en tu tablet.

Gmail

1. Para localizar los correos que más espacio ocupen en tu bandeja de entrada, tiene que escribir estas palabras en inglés en el cuadro de búsqueda: "has:attachment larger:10M". Es importante que entre "has" y "attachment" (y entre "larger" y "10M") haya dos puntos y ningún espacio. El espacio tiene que estar entre "attachment" y "larger".

Tengo MUCHÍSIMOS correos que pesan más de 10 megas

"10M" significa 10 megas. Si quieres encontrar correo más pesado, solo tienes que aumentar el número. Puedes seleccionar todos los correos con esos parámetros si pinchas donde hemos marcado con un círculo. Por cierto, también puedes buscar los correos más pesados de algún contacto en concreto escribiendo en la barra de búsqueda: "has:attachment larger:10M" y el correo de esta forma <personacuyoscorreosquieresborrarporquetecaemal@gmail.com>

2. Vacía la papelera pinchando en "Más", "Papelera" y "Vaciar papelera ahora".

3. Vacía la carpeta de Spam pinchando en "Más" y en "Eliminar todos mensajes de Spam ahora".

Google Drive

1. Al pinchar en este enlace, si estás logueado en Drive, accederás a tus archivos. Los que más espacio ocupen aparecerán los primeros de la lista. En tu página de Drive, también puedes acceder a esta lista pinchando en la barra que muestra cuánto espacio tienes disponible. BORRA SIN COMPASIÓN.

2. Vacía la papelera de Drive. Seleccionas todos los elementos y pinchas en "Eliminar definitivamente".

Google Fotos

1. Pincha en este enlace y haz clic en "Recuperar espacio". Al pasar los archivos de "Tamaño original" a "Alta calidad", ahorras espacio.

2. Pincha en este enlace, selecciona fotos, elimina y, como siempre, no te olvides de vaciar la papelera.

Así de despejado se ha quedado mi almacenamiento de Gmail, Drive y Google Photos después de seguir estos pasos.



¡A acumular correos que no necesito otra vez!

