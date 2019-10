Cómo evitar que los datos de tu teléfono formen parte del estudio del INE

Muchas compañías telefónicas no cederán sus datos, por lo que sus clientes no tendrán que hacer nada para no participar en el estudio

A muchos ciudadanos no les ha gustado la idea de que el Instituto Nacional de Estadística vaya a recabar información de sus teléfonos móviles. Después de que EL PAÍS adelantara este 29 de octubre que el INE analizará los movimientos de teléfonos móviles en España durante ocho días (cinco en noviembre, uno en diciembre y dos el próximo verano) para realizar un estudio de movilidad a nivel nacional, el instituto de estadística se convirtió en trending topic en Twitter. A pesar de que el INE ha asegurado que los datos serán completamente anónimos, decenas de usuarios contactaron con sus compañías a través de esta red social para consultar cómo podrían excluirse del estudio.

Los datos que llegarán al INE estarán anonimizados (desprovistos de cualquier información personal) y ni siquiera será posible hacer un seguimiento de un móvil determinado en tiempo real. Como ha explicado el INE, obligado a publicar un comunicado después del interés que ha despertado el tema, “los operadores no facilitarán datos individuales sobre números de teléfono, ni sobre los titulares de las líneas, por lo que en ningún caso el INE podrá rastrear la posición de ningún terminal”.

Los datos para este estudio se extraen de la señal que los teléfonos móviles envían a las antenas por las cuales recibimos cobertura, según explican desde Orange, una de las compañías que participa en el estudio, a Verne. Después, estos datos se anonimizan para que no aparezcan vinculados a ningún usuario “mediante la utilización de técnicas que garantizan la irreversibilidad de dicho proceso, y que cumplen con los requisitos establecidos en la normativa nacional y europea de protección de datos”, cuentan desde la operadora.

Esta práctica es legal –en este reportaje de EL PAÍS tienes más detalles– , pero si aun así prefieres que tus movimientos no lleguen al INE, estas son tus opciones:

Si tu compañía es Vodafone u Orange: solicita que no te incluyan

Para realizar este estudio, el INE ha contratado los servicios de big data de las tres grandes operadoras telefónicas españolas que cuentan con redes de telefonía propias: Vodafone, Orange y Movistar. Si eres de las dos primeras, puedes solicitar que tus datos no se incluyan en el estudio.

En Vodafone, tal y como han informado desde la compañía a Verne, puede hacerse a través de la app Mi Vodafone. Los pasos son: App Mi Vodafone > Mi cuenta > Permisos y preferencias > Permisos > activar la pestaña “no acepto que Vodafone ceda datos anonimizados ...".

En Lowi (que pertenece a Vodafone), también puede solicitarse a través de la app de la operadora, Mi Lowi. Los pasos son Mi Lowi > configuración > notificaciones > permisos y preferencias .

En Orange, los clientes pueden solicitar que no se usen sus datos enviando un escrito a las oficinas de Orange con la referencia "protección de datos" o a través del correo electrónico orangeproteccion.datos@orange.com

Si eres de Movistar: no puedes solicitar que te excluyan

Movistar es otra de las compañías que facilitará datos al INE pero, a diferencia de lo que ocurre con Orange y Vodafone, desde esta compañía no han facilitado a los usuarios ninguna vía para solicitar la exclusión en el estudio. A los usuarios que han consultado en Twitter cómo hacerlo, la compañía les ha remitido a un comunicado en el que explica la legalidad de esta decisión. "Los datos que forman parte de este proyecto son anonimizados y por tanto no sería aplicable la normativa de protección de datos, no siendo necesario el consentimiento del usuario para ello”, explican en el comunicado.

Si eres de esta compañía y no quieres que tus datos aparezcan en el estudio, puedes utilizar el “modo avión” de tu móvil, o apagarlo, durante los días que se realizará la recogida de datos. Tienes más información sobre este método más abajo. Verne se ha puesto en contacto con Movistar, todavía sin respuesta.

Si eres de otra compañía: no participarás en el estudio

Aunque el resto de compañías (Simyo, Pepephone, Jazztel, Amena, Másmóvil…) utilizan las redes de Orange, Vodafone y Movistar, estas tienen sus bases de datos independientes y no participan en el estudio.

Desde Orange y Vodafone también confirman a Verne que las compañías que utilizan sus redes –salvo Lowi, que pertenece a Vodafone– no están incluidas en el estudio. “Los datos utilizados son solo de nuestros clientes, los de cualquier otra compañía [que utilice nuestras redes] no serán monitorizados”, aseguran desde Vodafone.

Una estrategia alternativa: el apagado y el modo avión

Si eres de una de las compañías que participan en el estudio del INE y no quieres pasar por el trámite de solicitar que no te incluyan en la investigación, existe una alternativa un tanto drástica, pero efectiva: mantener el teléfono en modo avión en los periodos que se realizará el estudio.

Los datos que se recaban de los teléfonos móviles para esta investigación “no tienen que ver con la tecnología del dispositivo ni las aplicaciones instaladas”, explica a Verne Adolfo Hernández, experto en ciberseguridad y cofundador del centro de estudios sobre ciberseguridad Thiber. “Simplemente estando conectado a la red móvil (dispositivo con cobertura y registrado en la red) ya estaríamos formando parte del estudio”.

La solución, por tanto, es que el móvil no se conecte a la red móvil. “Bastaría con apagar el terminal o activar el modo avión, y usar una conexión WiFi en lugar de la conexión móvil de la operadora”, concluye Hernández.

Si no te importa quedarte sin teléfono durante los días que se realice el estudio, las fechas en las que se recabarán los datos son estas: durante el próximo noviembre, cuatro días laborables consecutivos, del 18 al 21 de noviembre, y un domingo, el 24 de noviembre. Después, el festivo del 25 de diciembre y, por último, dos días durante el verano de 2020, el 20 de julio y el 15 de agosto.

¿Y si desconecto el GPS? ¿Y si no hago llamadas?

Muchos usuarios se han preguntado a través de las redes sociales si desactivar la localización GPS o no realizar llamadas es suficiente para no formar parte del estudio. La respuesta es no: como ya hemos explicado, aunque los datos se van a utilizar en un estudio de movilidad, se recaban a través de la señal que se intercambia entre el móvil y las antenas, incluso cuando no realizamos llamadas. Esta señal no tiene nada que ver con la de GPS, por lo que desactivarlo no sirve para nada.

