“Ya apetecen unas nuevas elecciones”: el análisis tuitero de la jornada electoral

Me encanta que haya que ir a votar a los colegios. A más de un adulto le viene muy bien refrescar conceptos. pic.twitter.com/a7PhK9ia78

¿Estamos seguros de que Felisuco no se ha calzado unas gafas con nariz de pega para ir a votar?

Yo diría SÍ.

Le he chopeado unas gafas-nariz postizas y no hay diferencia. pic.twitter.com/2V4SiTOo1l