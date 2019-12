Estas son las rimas con las que Bnet ha ganado La Batalla de los Gallos en Madrid

"No te lo digo yo, te lo dice su ovación, que yo vine como reserva y me voy como campeón"

"Yo no pienso que ganaba. Yo gano y ni lo pensaba. Yo no pienso en ganar y aun así gano, ¿cómo estabas?".

Después de pronunciar estas palabras, Bnet mira de arriba abajo a Valles-T. Mientras, ruge el público del Wizink Center de Madrid. Con intervenciones como esta, Bnet ganó la final internacional de La Batalla de Los Gallos de Red Bull este sábado 30 de noviembre. El madrileño de 21 años, Javier Bonet cuando no está rimando, se impuso al colombiano, Valles-T (Camilo Ballesteros). En el vídeo que abre este artículo puedes ver el enfrentamiento entre ambos, de unos 17 minutos de duración.

A continuación transcribimos las rimas con las que terminó el duelo:

Bnet: Yo sigo a la gente real de corazón. Ellos me dan a mí la ovación. Tú pensaste que aquí podrías salir campeón, pero esto es un ajedrez y sacrifican al peón.

Valles-T: Yo no lo pensé, yo no pensé que iba a ser campeón. Solo vine y lo logré. ¿me dices peón? ¿En serio que sí? No te sientas rey porque daría la vida por ti.

Bnet: No me siento rey, me siento plebeyo. Aunque tenga la corona yo soy parte de ellos. No me siento rey, yo me siento más plebeyo porque estoy soltando rimas para que mováis el cuello.

Valles-T: Eso no es verdad lo que me dice este niño. Que él está con ellos y que él es muy sencillo. Pero se vende a un sello por dinero en su bolsillo y a que eres tan rapper pues grafitea el castillo.

Bnet: Tengo dinero en mi bolsillo, eso es exacto. Pero el día que lo tengo te juro que yo lo comparto. Tú dices que no tienes y te lo estás guardando. El valor de la palabra no lo acabas demostrando.

Valles-T: Te lo acabo demostrando el valor de la palabra, si yo hago que cada puta vendetta aquí valga. Cada palabra que sale de mi boca, yo digo lo que siento, él pisa lo que le toca.

Bnet: Yo ya me cansé de escuchar tu improvisación. Sabes, ha llegado el papá, ¿lo sabes, bro? No te lo digo yo, te lo dice su ovación, que yo vine como reserva y me voy como campeón.

Esa última palabra, "campeón", no la dijo Bnet, sino que la coreó el público. El nombre del ganador fue mencionado más de 73.000 veces en Twitter durante la competición, según la herramienta de medición Digimind.

Como acabar a lo grande!!! 🔝🔝🔝 #BatallaDeLosGallos #Bnet pic.twitter.com/5cZHbtpdP7 — ⚝ 𝓓𝓪𝓷𝓲 ⚝ (@MrGarces23) November 30, 2019 "Te lo dice su ovación, que yo entré como reserva y me fui como campeón".



BNET CAMPEÓN DEL MUNDO DE RED BULL.



El Wizink Center es oficialmente su nueva casa.#BatallaDeLosGallos — El Humor del Freestyle (@EHDFOficial) November 30, 2019 Bnet campeón de españa entrando de suplente

Bnet campeón internacional entrando de suplente



Lo ficha Zidane para que entre todos los partidos en el minuto 75 y ganan doce Champions seguidas — Ibai (@LVPibai) November 30, 2019

Como explica la crónica de EL PAÍS sobre la final, Bnet consiguió imponerse a sus otros 15 rivales con un estilo que va calando poco a poco entre los raperos: ataca al rival, pero no utiliza vulgaridades o insultos fáciles. Tampoco utiliza insultos machistas. En este vídeo puedes ver algunas de las mejores rimas de toda la jornada, no solo de la final.

