Cola Cao renueva la letra de su canción sin mencionar al "negrito del África tropical"

Google Plus

Durante décadas, Cola Cao se promocionó en radio y televisión con la misma canción. "Yo soy aquel negrito del África tropical, que cultivando cantaba la canción del Cola Cao", decía el fragmento más conocido. En su 75 cumpleaños, la marca ha presentado una nueva canción, con la misma melodía pero con otra letra. Ya no hay menciones al "negrito" ni a su trabajo en las plantaciones de cacao. Puedes escucharla en el vídeo que abre este artículo.

En vez de empezar con el famoso fragmento, la canción comienza así: "Hay cosas que nunca cambian, que siempre serán igual, con leche cada mañana y con cacao natural". En una nota de prensa difundida por la compañía, el director general de Cola Cao, Xavi Pons, asegura que "hay cosas que no pueden cambiar, como la receta que se mantiene invariable desde su nacimiento, pero hay otras, como nuestra canción, que deben evolucionar para seguir siendo relevantes”. Pons habla de la canción original, de los años 50, como "uno de nuestros patrimonios más entrañables”.

La nueva canción es obra del músico Manu Guix, conocido por el gran público por participar como profesor en Operación Triunfo. "En la nueva versión, la canción del ColaCao 2.0, he intentado llevar la canción al siglo XXI, hablando de temas como la igualdad de género o la inclusión", dice Guix en el comunicado de Cola Cao. La nueva canción fue presentada el jueves 30 de enero en Barcelona, donde fue interpretada por el coro infantil y juvenil de Xamfrà. Es un centro de la Fundació l'ARC Música del barrio del Raval de Barcelona.

El tema original decía que el Cola Cao "lo toma el futbolista para entrar goles, también lo toman los buenos nadadores, si lo toma el ciclista se hace el amo de la pista y si es el boxeador golpea que es un primor". Ahora, con la letra de Guix, "lo toman futbolistas y nadadoras, grandes artistas y supercampeonas. Después de una carrera, cada cual a su manera, prepárate un buen tazón de grumitos y de ilusión". Puedes leer la letra completa de la nueva canción al final del artículo.

El "negrito del África tropical" de los años 50

La letra del "negrito del África tropical" empezó a sonar en las radios españolas en los años 50. La música de Cola Cao empezó como patrocinio de la radionovela de Radio Barcelona (Cadena SER) Matilde, Perico y Periquín. Era muy conocida cuando dio el salto a Televisión Española en los años 60.

"Contra Cola Cao ya se puso en marcha una campaña por parte de la comunidad negra que usó el hashtag #colacaonosinsulta, en la que varias personas afro, entre las cuales me encuentro, hablamos de cómo nos habían cantado la cancioncita en nuestra infancia a modo de insulto", contaba la periodista Lucía Mbomio en este reportaje sobre el racismo en la publicidad. "De nuevo, se reproducía una representación racista de las personas negras que conectaba con la (dura) producción de cacao, inicialmente por parte de los pueblos colonizados y que, con los años, se había transformado en algo que nos ridiculizaba", añadía Mbomio.

En ese reportaje, Mbomio explica que la misma relación de cacao y comunidad negra que se daba en la canción de Cola Cao se repite con los Conguitos. "Fueron modernizándolos y los convirtieron en personajes famosos -en un anuncio-. En el anuncio de 1991 pueden reconocerse a la perfección a Stevie Wonder y a Tina Turner. El tema que sonaba de fondo me lo sé de memoria gracias a lo mucho que me lo han cantado en el colegio o por la calle", comentaba la periodista.

En 2017, hace menos de tres años, Cola Cao lanzó otro anuncio que fue muy criticado por la comunidad negra. La espuma del batido Cola Cao Shake se convertía en un negro con pelo afro. "Los creativos habrán pensado que es una idea genial pero cosifica -una vez más- a todo un colectivo que no ha hecho nada para merecer ser el blanco de tanta mofa", dijo el rapero El Chojin en una publicación de Facebook tras la difusión de aquel anuncio.

La nueva canción de Cola Cao Hay cosas que nunca cambian que siempre serán igual con leche cada mañana y con cacao natural. No hay nada que mole tanto y nada sabe mejor prepáralo como quieras como el tuyo no hay dos. Es el ColaCao, desayuno y merienda Es el ColaCao, tómate un grumito de felicidad, ColaCao. Lo toman futbolistas y nadadoras grandes artistas y super campeonas. Después de una carrera, cada cual a su manera, prepárate un buen tazón de grumitos y de ilusión Es el ColaCao, desayuno y merienda Es el ColaCao, tómate un grumito de felicidad, ColaCao

* También puedes seguirnos en Instagram y Flipboard. ¡No te pierdas lo mejor de Verne!