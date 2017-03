"Firmaba los correos como ella y me trataban peor": experimento sobre machismo en el trabajo

Martin R. Schneider es un bloguero que vive en Filadelfia (Pensilvania, Estados Unidos), al igual que Nicole Hallberg. Hace unos tres años, los dos trabajaban en una compañía dedicada a intermediar entre desempleados y empresas, al estilo de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT). Martin ha contado en un hilo de Twitter un experimento que desarrollaron durante una semana: él firmaba con el nombre de ella los correos electrónicos y viceversa. "Me sirvió para comprobar el machismo que sufren las mujeres en el trabajo", dice el estadounidense a Verne por correo electrónico. Este es su relato en Twitter (hemos excluido algunos de los mensajes redundantes).

So here's a little story of the time @nickyknacks taught me how impossible it is for professional women to get the respect they deserve: — Martin R. Schneider (@SchneidRemarks) 9 de marzo de 2017

Aqui va una pequeña historia del momento en el que Nicole me enseñó lo imposible que le resulta a las mujeres recibir el respeto laboral que merecen.

Nicole and I worked for a small employment service firm and one complaint always came from our boss: She took too long to work with clients. — Martin R. Schneider (@SchneidRemarks) 9 de marzo de 2017

Nicole y yo trabajábamos en una pequeña empresa de servicios laborales.Siempre recibía una queda de nuestro jefe: ella era muy lenta en el trabajo con los clientes.

(This boss was an efficiency-fetishizing gig economy-loving douchebag but that's another story.) — Martin R. Schneider (@SchneidRemarks) 9 de marzo de 2017

(Este jefe era un fetichista de la eficiencia y un idiota enamorado de la economía, pero esa es otra historia).

As her supervisor, I considered this a minor nuisance at best. I figured the reason I got things done faster was from having more experience — Martin R. Schneider (@SchneidRemarks) 9 de marzo de 2017

Como supervisor de Nicole, creía que era una molestia poco importante. Entendía que el motivo por el que yo hacía las cosas más rápido era porque tenía más experiencia que ella.

But I got stuck monitoring her time and nagging her on the boss' behalf. We both hated it and she tried so hard to speed up with good work. — Martin R. Schneider (@SchneidRemarks) 9 de marzo de 2017

Pero me pasaba ratos controlando los tiempos y agobiándola por lo que decía el jefe. Los dos lo odiábamos, así que ella hacía todo lo posible por acelerar su forma de trabajar.

So one day I'm emailing a client back-and-forth about his resume and he is just being IMPOSSIBLE. Rude, dismissive, ignoring my questions. — Martin R. Schneider (@SchneidRemarks) 9 de marzo de 2017

Un día me estaba mandando correos con un cliente sobre su currículum y me estaba resultando IMPOSIBLE. Era antipático, despectivo e ignoraba mis preguntas.

Anyway I was getting sick of his shit when I noticed something.

Thanks to our shared inbox, I'd been signing all communications as "Nicole" — Martin R. Schneider (@SchneidRemarks) 9 de marzo de 2017

Me estaba empezando a hartar de sus tonterías cuando me di cuenta de algo. Debido a nuestra bandeja de entrada compartida, estaba firmando todos los correos como 'Nicole'.

IMMEDIATE IMPROVEMENT. Positive reception, thanking me for suggestions, responds promptly, saying "great questions!" Became a model client. — Martin R. Schneider (@SchneidRemarks) 9 de marzo de 2017

MEJORA INMEDIATA. Respuestas positivas, me agradecía mis sugerencias, me respondía rápido, me decía "¡buenas preguntas!". Se convirtió en un cliente modelo.

So I asked Nicole if this happened all the time. Her response: "I mean, not ALL the time... but yeah. A lot." — Martin R. Schneider (@SchneidRemarks) 9 de marzo de 2017

Así que le pregunté a Nicole si esto le pasaba siempre. Su respuesta: "Bueno, no SIEMPRE... pero sí. Mucho".

We did an experiment: For two weeks we switched names. I signed all client emails as Nicole. She signed as me.

Folks. It fucking sucked. — Martin R. Schneider (@SchneidRemarks) 9 de marzo de 2017

Hicimos un experimento: durante dos semana, nos cambiamos los nombres. Yo firmaba como Nicole y ella como yo. Amigos. Fue horrible.

I was in hell. Everything I asked or suggested was questioned. Clients I could do in my sleep were condescending. One asked if I was single. — Martin R. Schneider (@SchneidRemarks) 9 de marzo de 2017

Era un infierno. Todas mis preguntas o sugerencias eran cuestionadas. Los clientes que normalmente me resultaban sencillos eras condescendientes conmifos. Uno me preguntó si estaba soltero.

Nicole had the most productive week of her career.

I realized the reason she took longer is bc she had to convince clients to respect her. — Martin R. Schneider (@SchneidRemarks) 9 de marzo de 2017

Nicole tuvo la semana más productiva de su carrera. Entonces me di cuenta del motivo por el que ella tardaba más en convencer a los clientes de que la respetasen.

By the time she could get clients to accept that she knew what she was doing, I could get halfway through another client. — Martin R. Schneider (@SchneidRemarks) 9 de marzo de 2017

Para cuando ella conseguía que los clientes aceptasen que sabía lo que havía, yo no iba ni por la mitad del proceso con otro cliente.

I wasn't any better at the job than she was, I just had this invisible advantage. — Martin R. Schneider (@SchneidRemarks) 9 de marzo de 2017

No era mejor en mi trabajo que ella. Simplemente, tenía esa ventaja invisible.

I showed the boss and he didn't buy it. I told him that was fine, but I was never critiquing her speed with clients again. — Martin R. Schneider (@SchneidRemarks) 9 de marzo de 2017

Se lo conté a nuestro jefe y no se lo creyó. Le dije que como quisiera, pero que nunca más iba a agobiarla para que fuese más rápida.

Here's the real fucked-up thing: For me, this was shocking. For her, she was USED to it. She just figured it was part of her job. — Martin R. Schneider (@SchneidRemarks) 9 de marzo de 2017

Y aquí va lo peor: para mi fue sorprendente. Ella estaba acostumbrada. Simplemente, entendía quera parte del trabajo.