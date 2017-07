"Cutre, tú": las respuestas de una pensión de Zaragoza a las críticas en internet

Este hilo que @SarayArVi publicó en Twitter el 27 de julio cumple una función social. Ha descubierto un subgénero cómico maravilloso: las respuestas que la responsable de una pensión de Zaragoza da a los comentarios de sus clientes en Booking.

"Invitamos a los de Barrio Sésamo para que no te sientas solo", "si usted liga, ole campeón, pero vete a otro sitio", "la próxima vez, al convento de las Carmelitas Descalzas"... El hilo de Twitter lleva más de 2.800 retuits. En los comentarios, en los que muchos aplauden a Myla-reservas, se descubre el nombre de la pensión. Se trata de La Ferroviaria, situada en Zaragoza, a pocos metros del CaixaForum.

Esta es Myla-reservas, responsable de la pensión La ferroviaria. Cortesía de Milagros Aguirre

"Ya sabes que los aragoneses somos un poco secos", dice a Verne por teléfono Milagros Aguirre, responsable de la pensión y autora de los comentarios anteriores bajo el nick Myla-reservas. "Muchas veces mi familia me tiene que parar, porque si fuera por mí sería más directa todavía con los que dicen mentiras sobre mi establecimiento", dice.

Milagros empezó a publicar este tipo de respuestas en cuanto su negocio llegó a internet, en torno a 2007. "Llevamos abiertos desde 1984. Hasta que llegó internet nunca tuve ningún tipo de queja, pero mira ahora. Con un comentario pueden destruirte. La reputación es lo más importante que tenemos en un negocio". Niega algunos de las críticas que le suelen hacer, como la falta de limpieza, pero para otras tiene una respuesta muy simple: "Por 20 euros -precio por persona-, qué quieres".

"Me enteré del revuelo que montaron mis comentarios por mi hijo. Cuando me lo contó le contesté ¿qué es eso del Twitter? Yo, de redes sociales no tengo ni idea. El único internet que conozco es el que afecta a mi negocio, que son los comentarios que ponen a la pensión. Lo demás me da un poco igual", añade.

"Para bien o para mal, todos los clientes merecen una respuesta", considera Milagros. Y cumple su palabra. Contesta casi todos los comentarios en Booking, ya sea para agradecer una buena nota o para defenderse con su estilo particular ante una crítica. "No sé si este tipo de contestaciones son buenas para mi negocio, pero no voy a cambiar", añade.

También contesta a muchos comentarios en Tripadvisor, pero no a todos: "Es que en Booking solo pueden comentar los que han pasado por la pensión. En Tripadvisor puede comentar cualquiera y eso me parece fatal". Otros hosteleros también se han quejado por la política de calificación de Tripadvisor. De este comentario, aunque no hayan pasado por su negocio, no puede quejarse.

Myla tiene una respuesta para todo el mundo.

"Si por 25 euritos quieres traer a tu amiquito, mejor lo dejas en casa"

"Lo que de verdad te molestó fueron nuestras normas"

"Si quieres sudar la gota gorda, sugiero que vengas en agosto"

"La próxima vez te vas a un hotel"

"NO HAY ASCENSOR"

"Les ruego que no vuelvan"

"Cutre es lo que tú hiciste"

"Que hartura de clientes"

