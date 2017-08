Una asturiana encuentra a través de Facebook al hombre que salvó a su padre de morir ahogado

"He podido decirle que nuestra casa estará siempre abierta para él", cuenta la usuaria a Verne

Marta Castro recurrió este lunes a Facebook para intentar localizar al bañista que había evitado que su padre, de 72 años, muriera ahogado el día anterior en la playa asturiana de Aguilar (Muros de Nalón). No sabía su nombre y solo contaba con una fotografía suya, así que escribió un mensaje en su perfil personal que se ha compartido desde entonces más de 21.000 veces.

El héroe anónimo, residente en Madrid, ya se ha puesto en contacto con ella por teléfono gracias a la repercusión del mensaje. "Es muy humilde y no quiere dar su nombre, pero al menos yo he podido agradecerle lo que ha hecho y decirle que las puertas de nuestra casa estarán siempre abiertas para él", cuenta Castro a Verne.

Marta y su padre viven en Avilés y pasan las vacaciones en Muros de Nalón, donde tienen una casa de verano. Este domingo estaban pescando pulpos en una zona rocosa de la playa, como llevan haciendo desde que ella era pequeña, explica en conversación telefónica. Esta vez, él sufrió una indisposición y cayó desvanecido al agua. Un hombre que se encontraba cerca, también pescando, saltó de inmediato en su ayuda. "Yo, por instinto, hice lo mismo, aunque no sé nadar. Fue la mujer que lo acompañaba quien me ayudó cuando no podía mantenerme a flote", relata.

Al no encontrarse cerca de la orilla, resultó complicado contactar con los servicios de urgencias y también que se acercaran a rescatar al padre de Marta. "Pasaron muchos minutos y fue este hombre quien lo mantuvo fuera del agua, practicándole el boca a boca. Mi padre estaba sangrando. Cuando el helicóptero llegó a rescatarnos, yo estaba más pendiente de su salud, así que no tuve oportunidad de darles las gracias por lo que habían hecho", cuenta la asturiana.

Un bañista grabó en vídeo el momento en que el helicóptero realiza el rescate. Al verlo publicado en la prensa local, Marta vio al héroe anónimo entre la gente. Tomó una captura de imagen y escribió el post que le ha servido para localizarlo. También para agradecer en público a él y a los servicios de urgencias por lo que hicieron: "Me dio pena ver en el vídeo cómo se marcha cabizbajo [con bañador azul] mientras la gente aplaude a los socorristas, sin saber que fue él quien salvó a mi padre".

Ayer se puso en contacto con Marta por teléfono. Un amigo le avisó de la búsqueda que ella había iniciado por las redes sociales. "Me dijo que no entiende que necesite agradecerle el gesto, que solo había hecho lo que se tenía que hacer en esos casos. No quiere que se diga su nombre en público ya se siente pagado, porque los socorristas le dieron el pulpo que había cazado mi padre", cuenta Castro.

Han quedado en volver a verse, cuando el padre de Marta reciba el alta en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Se encuentra recuperado, pero los médicos siguen investigando las causas del desvanecimiento. "Si no pasa antes por Asturias, aprovecharé para verlo en Madrid, porque tengo que ir allí en septiembre. Pero ya sabe que él y su pareja pueden volver cuando quieran de vacaciones a Muros de Nalón y quedarse en nuestra casa".

