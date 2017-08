Las imágenes en redes del antes y el después de la tormenta 'Harvey'

La tormenta Harvey que azota Houston (Texas) desde el viernes ha dejado por el momento 8 muertos y más de 30.000 evacuados. La que es la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos se encuentra, casi literalmente, bajo el agua. Los medios de comunicación y las redes sociales están mostrando los graves daños causados en la zona, compartiendo imágenes del antes y después de estas inundaciones históricas.

This view of Houston's I-45 on a normal day vs. right now helps to contextualize the magnitude of the flooding. pic.twitter.com/3vFCJKgrzQ — Matt McDermott (@mattmfm) 27 de agosto de 2017

"Esta imagen de la I-45 de Houston en un día normal frente a una actual ayuda a contextualizar la magnitud de las inundaciones".

"Houston completamente bajo el agua".

A remarkable amount of flooding in Houston. Here is a before and after of the I-160. pic.twitter.com/S9W5J3ZbFe — Ben Parsons (@Ben_Parsons__) 27 de agosto de 2017

"Una extraordinaria inundación en Houston. Aquí está el antes y después de la I-160".

"A la izquierda, el Memorial Park el sábado; a la derecha, el Memorial Park el domingo por la mañana".

"Houston antes y después (por el momento)".

Before and after flooding in Houston. Pray for them. It's horrible. pic.twitter.com/mNy1eU85ot — James Tyler (@jamesdotnet) 27 de agosto de 2017

"Antes y después de las inundaciones en Houston. Recen por ellos. Es horrible".