Confesiones de libreros: todo lo que odian de ti

El 70% de los libros que se editan en España siguen siendo en formato impreso. Hay quien dice que prefiere los libros en papel por su olor inconfundible, pero en el fondo de tu alma sabes que hay otro motivo más: el trato con los libreros. Estos ayudan a buscar los libros, recomiendan nuevas lecturas y, a veces, como ocurre con los camareros, ejercen de psicólogos para los clientes. Y en ocasiones, como pasa también con los camareros, los sacamos de sus casillas.

¿Qué actitudes de los clientes sacan de quicio a los trabajadores de las librerías? Hemos creado un grupo de WhatsApp con 13 libreros y libreras de diferentes edades y establecimientos. Les propusimos desahogarse con la promesa de guardar su anonimato. Después de leerlos te lo pensarás mejor antes de pedirles que te busquen una lista de 800 libros para después llevarte dos.

Cuando les demostramos desconfianza con preguntas como estas

“Disculpe, ¿quién de ustedes es el experto en antropología?”. Pues, a ver, no tenemos un experto en todos los campos del saber.

–Lo siento, no.

¿De verdad no has notado que soy el librero?

Las formas al pedir un libro

Que te digan "quiero este" mientras te plantan un móvil frente la nariz. ¿Es que no saben decir un título?

He de decir que, en dos ocasiones, dos clientes diferentes me enseñaron fotos del WhatsApp. BORRADAS. A ver si yo era capaz de discernir en el manchurrón de colores qué libro les había recomendado su primo el de Antequera.

Las listas de las compra

O las listas de los universitarios. Hay que explicarle al cliente que los profesores no verifican los títulos de los libros, ni si están catalogados o no, ni para atrás.

Y lo peor: cuando has terminado de buscar todos los libros de la lista te preguntan: "Oye, ¿y cuánto valen?". Se lo dices. "Uy que caros, me llevo solo uno".

No nos hemos leído todos los libros de la librería

Una señora de unos cincuenta años me pidió un par de títulos sobre plantas para su madre. Teníamos los dos. Después de un rato muy largo contándole un poco mi opinión sobre ambos, y habiéndola avisado de que no los había leído, me hace la pregunta de siempre:

-Bueno, ¿cuál te llevarías de los dos?

-Con la información que le acabo de dar, el que usted vea. No los he leído...

-Anda, es que me pasas el MARRÓN a mí.

-…