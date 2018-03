Cómo saber qué apps tienen acceso a tus datos de Facebook, como ha hecho Cambridge Analytica

Google Plus

La fuga de datos de 50 millones de usuarios de Facebook estadounidenses, empleados en la campaña electoral de Donald Trump de 2016, ha puesto en aprietos a la red social de Mark Zuckerberg. También ha constatado las brechas de seguridad y privacidad a la que se exponen sus usuarios.

Una investigación elaborada de forma conjunta por The New York Times y The Observer asegura que la consultora Cambridge Analytica hizo un mal uso de la base de datos de Facebook, a la que tuvo acceso en 2014.

La empresa obtuvo de forma indirecta la información personal de los usuarios de la red social a través de un psicólogo de la Universidad de Cambridge, el rusoamericano Aleksandr Kogan. El científico logró el permiso de Facebook para pedir datos a sus usuarios con una aplicación pensada para un uso académico, pero no político. Por eso Facebook niega ahora su responsabilidad en esta filtración.

La aplicación accedió a los datos personales de 270.000 usuarios y llegó, de manera derivada, a la de los amigos de esos usuarios, multiplicando su alcance hasta los 50 millones de personas.

Cambridge Analytica acumuló así información como las identidades, localizaciones y los me gusta de los usuarios. Lo que hizo realmente con ellos, según esta investigación periodística, fue elaborar estrategias electorales que ayudaron a que Donald Trump ganara las elecciones.

A continuación, explicamos cómo saber a qué apps les hemos dado acceso a nuestra información personal. Es posible que algunas también estén recopilando la de nuestros contactos sin que ellos lo sepan.

Aplicaciones que tienen acceso a nuestros datos (y cómo eliminarlas)

Cuando iniciamos sesión en una app, juego o página a través de Facebook, estas quedan registradas en la pestaña de aplicaciones de la red social. Para acceder a ella, entra en el apartado de “configuración” –en el desplegable de la parte superior derecha en la versión web, en la inferior derecha en la app– y selecciona “aplicaciones”. También puedes entrar a través de este enlace.

Aparecerá entonces una lista con todas las apps y páginas a las que hemos accedido registrándonos a través de Facebook. Posiblemente, varias decenas. Al pulsar sobre una, aparecerá un menú con la información que estamos compartiendo con sus desarrolladores. Puedes desactivar la mayoría de las casillas, aunque algunos servicios piden obligatoriamente algunos datos.

Estas apps también pueden eliminarse. Al pasar el cursor sobre ellas, aparecerá un botón con una "x" para borrarlas. También puede cambiarse la privacidad para que solo un grupo determinado de usuarios (tus amigos, solo tú o todo el mundo) puedan ver el contenido que publiques a través de esa app.

Aunque borremos estas aplicaciones, puede que el desarrollador ya haya almacenado algunos datos de tu perfil, y estos no pueden eliminarse de forma automática. Para que esa información también desaparezca, tienes que ponerte en contacto con los desarrolladores de la app o la web y solicitar su eliminación.

Cómo evitar que las apps accedan a tu información a partir del perfil de tus amigos

Tal y como mencionábamos, Cambridge Analytics no solo accedió a los datos personales de los 270.000 usuarios que le dieron permiso, sino que llegó a los datos de los amigos de esos usuarios, multiplicando su alcance hasta los 50 millones de personas. Para controlar a qué información tienen acceso otras apps a través de tus amigos hay que ir de nuevo a la pestaña de las aplicaciones de la configuración y allí pinchar en "Aplicaciones que usan otras personas"

En ese menú se puede configurar la información que, por defecto, Facebook entrega a este tipo de servicios. Se pueden activar o desactivar todas las casillas que creamos convenientes:

* También puedes seguirnos en Instagram y Flipboard. ¡No te pierdas lo mejor de Verne!