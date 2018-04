Jetaparking, los conductores que más molestan al aparcar

Google Plus

Antonio G. Encinas se enfadó muchísimo cuando vio estos tres coches muy mal aparcados en su ciudad, Valladolid.

El #Jetaparking es un deporte en auge en Valladolid. Estos tres estaban colocaditos en apenas quince metros. Ejemplos de civismo, ¿eh? pic.twitter.com/Dimas2WfXR — Antonio G. Encinas (@antonioencinas) 4 de marzo de 2017

"Siempre me ha cabreado mucho que se aparque tan mal. Con lo fácil que es aparcar bien... Pero es que ese día vi tres coches mal aparcados en 20 metros. Mira que hay que tener morro y ser jeta", dice a Verne por teléfono Encinas. Aquel tuit del 4 de marzo de 2017 fue el primero en el que utilizó el hashtag #jetaparking.

Encinas es un periodista vallisoletano de 44 años que trabaja en el periódico El Norte de Castilla. Después del tuit anterior, tanto él como otras personas han utilizado su hashtag para denunciar aparcamientos desastrosos, la mayoría de ellos en Valladolid. Hace unos días publicaba un artículo en su periódico con algunas de esas imágenes.

Las fotos que recibe Encinas se pueden dividir en varias categorías: los que ocupan varios sitios, los que estacionan en salidas de emergencia, los que aparcan encima de bordillos y que se convierten en obstáculos para el peatón, los que que atrapan a otros coches por pegarse más de la cuenta... Al final del artículo puedes ver algunas de las fotos más incívicas de cada categoría.

"Lo que más recibo son fotos de personas que ocupan dos plazas, eso molesta muchísimo. Tengo varios ejemplos de coches a los que la línea blanca les queda justo en el medio", comenta Encinas, que también critica a los que aparcan subiendo el coche a la acera "cuando hay sitios, pero un poco más lejos; no pasa nada por andar un poco". La mayor parte de los tuiteros tapan las matrículas para no no difundir datos personales. Encinas ha recibido fotos de otras ciudades de España y del extranjero que demuestran que el jetaparkinges un cabreo muy habitual.

¿Cómo se penaliza un mal aparcamiento?

El Reglamento General de Circulación establece los lugares en los que no se puede estacionar. En el artículo 94 se mencionan las aceras, los pasos de peatones o los vados, entre otros espacios obvios como sobre los raíles de un tranvía. Este reglamento también deja claro que el estacionamiento no debe impedir la circulación de otros vehículos, lo que penaliza a los que se pegan demasiado.

Este texto se complementa con lo que especifican las ordenanzas municipales de cada ciudad. Son muy parecidas entre sí. Muchas añaden un detalle que no aparece en el Reglamento General de Circulación: hay que aparcar respetando las líneas que acotan cada estacionamiento. La ordenanza de Madrid, por ejemplo, dice que "cuando el espacio destinado a estacionamiento esté delimitado en el pavimento, deberá estacionarse dentro del área marcada".

Cunde el ejemplo del #jetaparking en versión 4x4. Había sitio veinte metros más lejos, pero es mejor invadir la acera, que para eso tengo un tóterreno y muy poca educación. (Y sí, son dos coches distintos). pic.twitter.com/sxamP1nDCP — Antonio G. Encinas (@antonioencinas) 7 de abril de 2018

La Dirección General de Tráfico (DGT) confirma a Verne que las sanciones dependen de la ordenanza de cada municipio. Como explica Real Automóvil Club de España (RACE) en su página web, las multas por infracciones de aparcamiento suelen estar entre los 100 y los 200 euros, con reducción del 50% si se paga en periodo voluntario.

Puede que, llegados a este punto, estés pensando que siempre aparcas encima de un bordillo y nunca te multan. La razón, probablemente, es que la policía municipal de tu ciudad esté siendo flexible contigo por las dificultades que hay en tu barrio para estacionar. Un ayuntamiento importante de la Comunidad de Madrid nos confirma que la policía local suele ser flexible en las zonas en las que más cuesta aparcar. Las sanciones no se perdonan cuando se obstaculiza el paso de vehículos de emergencias o de peatones, pero sí es una práctica habitual en barrios saturados.

Muchas de las fotos bajo el hashtag #jetaparking son de zonas de aparcamiento privadas como centros comerciales. En estos espacios, ateniéndonos a los que explica el Reglamento General de Circulación en su artículo 2, se aplican las mismas normas que en las zonas de aparcamiento públicas: "Los preceptos de esta ley son aplicables (...) a los titulares de las vías y terrenos privados que sean utilizados por una colectividad indeterminada de usuarios".

Los que ocupan varios sitios

Los que que atrapan a otros coches por pegarse más de la cuenta

Los que estacionan en zonas sensibles

Los que aparcan encima de bordillos

