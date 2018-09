¿Es ilegal insultar a Dios?

Google Plus

Willy Toledo no se enfrenta a una orden de detención por haber insultado a Dios y a la Virgen María, sino por no haber ido a declarar ante el juez de instrucción número 11 de Madrid. Lo que sí es cierto es que esos insultos publicados en Facebook hicieron que la Fiscalía abriera diligencias en marzo de 2018 tras una denuncia por un delito contra los sentimientos religiosos presentada por la Asociación de Abogados Cristianos.

El abogado Borja Adsuara recuerda que la demanda se tiene que admitir a trámite porque el delito contra sentimientos religiosos está en el Código Penal. "Es tan amplio que no solo incluye a religiones que no son la católica, sino también la humillación y el escarnio de los ateos por ser ateos. Dándole la vuelta, el delito contra los sentimientos religiosos se puede interpretar como un delito contra la intolerancia hacia las creencias religiosas de los demás", dice a Verne por teléfono.

"Aunque casi nadie entienda que se lleve a un juzgado algo que hacen los españoles todos los días, como es cagarse en Dios, Willy Toledo es alguien que no resulta cómodo ante el poder. Se le utiliza para ejercer un castigo ejemplar, pero él no va a dejarse", comenta a Verne Cristóbal Gázquez, portavoz de BGD Abogados, despacho que defendió en 2017 de forma gratuita a Cassandra Vera por sus chistes en Twitter sobre la muerte de Carrero Blanco.

El Juzgado de Instrucción número 40 de Madrid abrió diligencias contra el actor y activista por publicar unos comentarios en un post Facebook en el que insultaba a Dios y a la Virgen María. En el mensaje original Toledo criticaba la apertura de juicio oral contra tres mujeres por una protesta en forma de procesión de una gran vagina en Sevilla.

Tal y como ya había anunciado en Facebook, Toledo no acudió a declarar en dos ocasiones anteriores, así que el juez instructor ordenó el martes 4 de septiembre una orden de detención contra él para intentar que el actor comparezca esta vez en los juzgados.

"En los últimos años, en España se está persiguiendo la libertad de expresión bajo tres acusaciones: delito de odio, de enaltecimiento del terrorismo o contra los sentimientos religiosos", cuenta Cristóbal Gázquez, quien recuerda que hasta el momento "nunca se ha privado de libertad a nadie por insultar a Dios y a la Virgen, ni se ha aplicado una multa excesiva que se considere ejemplarizante".

El efecto contrario

De hecho, a raíz de la polémica surgida por la orden de detención de Toledo, ha surgido en Twitter la etiqueta #MeCagoEnDios en solidaridad con el actor. La acusación al actor ha provocado que muchas otras personas utilicen en redes sociales los mismos términos que él utilizó, incluso aquellos que critican la expresión están contribuyendo a que se popularice. "Es una reacción que ha provocado la propia Asociación de Abogados Cristianos con esta demanda poco inteligente", opina Borja Adsuara.

Adsuara considera que esta asociación "hace un flaco servicio a su causa porque ahora la supuesta ofensa ha salido en todos los periódicos". El abogado compara el caso con el del chico que puso su cara en un Cristo y publicó el montaje en Instagram y fue condenado a 480 euros. "No se había enterado nadie hasta que la demanda llegó a la prensa".

En su día, la etiqueta #YoSoyCassandra reunía a tuiteros que expresaban su desacuerdo con la situación que vivía Vera y otros que recuperaban más chistes sobre Carrero Blanco.

Mientras tanto, Willy Toledo ha colocado como foto de perfil en Facebook una imagen con el lema Dios te ama.

"Es mejor que se presente ante el juez"

La orden de detención de Willy Toledo no es por el delito de ofensas, "sino por no comparecer ante el juez, que es desacato. Le podría haber pasado también con una multa de tráfico", apunta Borja Adsuara.

Es por eso por lo que Cristóbal Gázquez, desde BGD Abogados, recomienda a Toledo que "adopte una estrategia diferente, porque el asunto no va a olvidarse por sí solo debido a las presiones de, entre otros, la Asociación de Abogados Cristianos", que ha solicitado su personación en la causa.

"Aunque Toledo piense que todo es una farsa, no presentarse ante el juez no va a salir bien. Es mejor que acuda, con una estrategia jurídica. En el caso de Cassandra Vera, una de las opciones que tenía era la de pedir perdón ante el juez. Ella prefirió no hacerlo. Optamos por otra estrategia jurídica y terminó siendo absuelta", recuerda Gázquez.

Adsuara también considera que Toledo debe presentarse ante el juez, aunque lo considere injusto. El Centro Jurídico Tomás Moro interpuso en 2014 una querella contra el cantautor y actor Javier Krahe por un delito de ofensa a los sentimientos religiosos por un cortometraje de 1977, en el que mostraba cómo cocinar un Cristo.

La cinta se había recuperado como fondo de una entrevista en el programa de televisión Lo + Plus y actualmente se puede encontrar en YouTube gracias a la repercusión que tuvo la demanda. Krahe fue absuelto en 2012 tras lo que calificó de “ocho años de incordio”.

* También puedes seguirnos en Instagram y Flipboard. ¡No te pierdas lo mejor de Verne!