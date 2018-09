Amaia de OT 'canta' junto a U2 dentro de una campaña feminista de la banda

Se suma al himno solidario 'Women of the World'

La voz de Amaia Romero ha vuelto a sonar en el Wizink Center de Madrid. Fue durante un concierto de U2 en la ciudad, en la noche del viernes 21 de septiembre. Aunque la ganadora de Operación Triunfo 2017 no compartió escenario con Bono, sí cantó el tema Women of the World, un himno feminista que protagoniza la nueva campaña solidaria de la banda irlandesa.

Según explica la discográfica Universal Music Spain desde su cuenta de Twitter, la voz de Amaia sonó en el segundo concierto de U2 en Madrid dentro de su gira eXPERIENCE & iNNOCENCE Tour.

Al final del vídeo que acompaña el tuit, puede escucharse a Bono agradeciendo la colaboración de la cantante española. El mensaje se ha compartido más de 2.000 veces en sus primeras doce horas de publicación.

La versión del Women of the World que incluye la voz de Amaia pudo escucharse durante la proyección de un vídeo que forma parte de la campaña global de la fundación ONE, que lucha contra la brecha de género en los países del tercer mundo.

"Mujeres del mundo, alzad la voz. Uníos. Podemos hacer historia. Historia en femenino. Haceos respetar. O resistid. Hermanas y hermanos: uníos y defendeos mutuamente", podía leerse en el vídeo.

El poeta y cantautor escocés Ivor Cutler grabó la canción original en 1983 junto a la cantante Linda Hirst.

Pero fue el rockero estadounidense Jim O'Rourke quien la popularizó en 1999. Ahora, U2 la han convertido en un himno solidario.

La letra, muy breve, contiene un claro mensaje feminista.

Mujeres del mundo, tomad el control Porque si no lo hacéis, el mundo llegará a su fin. No dentro de mucho.

La campaña de ONE propone a los usuarios de redes sociales que se graben cantando la canción y que lo publiquen en cualquiera de ellas junto a la etiqueta #womenoftheworldtakeover.

Así, el equipo de U2 puede localizarlas e ir añadiendo algunas de ellas al vídeo que el grupo muestra en cada uno de los conciertos de su gira. Amaia ha sido una de esas voces que se han sumado a la canción.

ONE recuerda que, en la actualidad, hay 130 millones de niñas que no van a la escuela y que más de mil millones de mujeres no tienen acceso a una cuenta bancaria. Cada día, 39.000 niñas se casan en contra de su voluntad y 20.000 mujeres contraen el virus del sida.



