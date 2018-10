"Ser un gorrón" y otras frases hechas que nacieron en la Universidad de Salamanca

Refranes y piques entre universidades

"En el Siglo de Oro, Salamanca era a España lo que Oxford a Inglaterra", explica Sánchez Paso. Con esa comparación sobre la mesa, Alcalá de Henares era Cambridge. Eran las dos universidades más importantes de España, "en las que se formaban algunos hijos de las grandes familias y los intelectuales del país".

El refrán que mejor condensa la visión de Salamanca, lema de la ciudad para muchas personas, es la frase latina Quod natura non dat, Salmantica non praesta (Lo que no da la naturaleza, no lo presta Salamanca). En el Siglo de Oro, aprovechando la rima con la traducción al castellano, se popularizó con tres palabras más: "Lo que no da la naturaleza, no lo da Salamanca, y menos Baeza", ya que, según explica Sánchez Paso, "Baeza también tenía una universidad, que perdía en la comparación".

Este tipo de comparaciones entre poblaciones eran muy habituales:

- En Salamanca estudiantes, en Medina plateros y en Ávila caballeros.

- En Salamanca, hacen sabios; en Madrid, hacen parada; y en Zaragoza, baturros amantes de su “Pilara”.

- Salamanca para el estudio, Madrid para la nobleza, para tropa Barcelona, para jardines Valencia.

- Si tienes ciencia y no tienes blanca, vete a Salamanca; si tienes blanca y no sabes nada, vete a Granada; si tienes blanca y no tienes miedo, vete a Toledo.

- En Valencia, medicina; en Salamanca, eruditos; teólogos en Alcalá y en Valladolid jurisperitos.

Otros refranes y dichos salmantinos se centraban en el día de la ciudad estudiantil. Estos son algunos ejemplos:

- Estudiante salamanquino, tunante fino.

- Salamanca a unos sana y a otros manca, y a todos deja sin blanca.

- En todo hay engaño, si no es en la calle de Serranos (donde los estudiantes compraban su ropa).

- Estudiante sin blanca, de criado de un estudiante rico va a Salamanca.

- Desde San Lucas (18 de octubre) a Navidad, hay pocos estudiantes de verdad.