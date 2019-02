Marc Martel, la voz que suena en las canciones de 'Bohemian Rhapsody'

Desde 2018, Bohemian Rhapsody ya no es solo una de las canciones más reconocibles de Queen, también es el título del convulso y exitoso proyecto cinematográfico que cuenta parte de la vida del líder de la banda británica, Freddie Mercury.

Su protagonista, Rami Malek, es el favorito a ganar el Oscar a mejor actor principal desde antes de estrenarse la película. Pero la voz que suena en las partes musicales, no es la del cantante ni tampoco lo es la del actor. Al menos no del todo. El canadiense Marc Martel, conocido en redes sociales por imitar la voz del líder del Queen, fue clave a la hora de recuperar las canciones del grupo.

Rami Malek revisó libros, documentales y archivos sobre Mercury para imitar sus particulares gestos, reproducir su forma de hablar (con unos aparatosos dientes de mentira en la boca) y entender su personalidad. Pero si hay algo que no podía reproducir era la voz del cantante. ¿Por qué no usar entonces las múltiples grabaciones originales de Queen?

No era una cuestión de derechos de autor, porque el proyecto ha contado con el apoyo del resto de miembros del grupo, pero sus archivos sonoros no servían para cubrir todas las necesidades de Bohemian Rhapsody. Parte de la trama de la película ocurre en torno al Live Aid, el concierto benéfico en el que participó Queen en 1985, por lo que algunas de las canciones se interpretan en directo o a capela.

El sonido de algunas de las grabaciones originales del grupo, con más de 30 años de antigüedad, no mantienen los estándares de calidad actuales, así que ni el propio Freddie Mercury podía ayudar al actor a recrear la que es una de las actuaciones en directo más recordadas de la historia del rock.

Como toda leyenda de la música, el cantante británico tiene infinidad de imitadores. Martel es uno de ellos. Se hizo popular en 2011 en YouTube gracias a las audiciones que montaron los exintegrantes de Queen, Roger Taylor y Brian May, para formar una banda tributo: The Queen Extravaganza.

Los candidatos tenían que grabarse en vídeo y Martel, además de ganar el concurso, se hizo viral y terminó en el programa de Ellen DeGeneres. [Al final del artículo, puedes ver otros vídeos de Martel interpretando los grandes éxitos del grupo]

Su canal en la plataforma de vídeos cuenta con más de 568.000 seguidores y algunos de sus vídeos, en los que muestra que su voz es muy similar a la de su ídolo, superan los 17 millones de reproducciones.

"Cuando empecé en la música, se me acercaban al menos cinco personas al final de mis conciertos para decirme: ¿Sabes a quién me recuerdas cantando? Yo contestaba: sé perfectamente a quién te recuerdo", cuenta él mismo en una entrevista publicada en la red de blogs Medium.

Un amigo le recomendó presentarse a ese casting que estaban organizando los miembros de Queen que le hizo popular. Tras años cantando sus canciones por expreso deseo de May y Taylor, su elección como doble de voz en la película era obvia.

"Si cierras los ojos cuando le escuchas, piensas que es Freddie", contaba el productor de la película, Graham King, a Rolling Stone.

La producción decidió que él grabara la base de la mayoría de canciones de la película y, a partir de ellas, se añadieran partes originales del cantante de Queen y también algunas del propio Malek. El resultado es una amalgama de voces que no se pueden acreditar a una sola persona, aunque es Martel quien lleva el peso principal para suplir las carencias del actor. "Nadie quiere escucharme cantar", confesaba él mismo en septiembre de 2018 en The New York Times.

Esta mezcla no es la que suena en la banda sonora de la película. El disco ya se acerca a los dos millones de copias vendidas y en él se incluyen las canciones originales del grupo. Entre ellas, aparecen cinco grabadas durante el Live Aid de Londres: Hammer to Fall, Crazy Little Thing Called Love, We Will Rock You, We Are the Champions y la propia Bohemian Rhapsody.

Polémico éxito



Su actor principal ha recibido críticas muy positivas por su trabajo, pero su interpretación es una de las pocas cosas que se han salvado de la polémica en torno a esta película. El director de la cinta, Bryan Singer (responsable de la saga X-Men), abandonó a mitad de rodaje tras varios encontronazos creativos y personales con el equipo.

También se enfrenta a varias acusaciones de acoso sexual, así que su nombre no ha sonado en los discursos de agradecimiento de los galardones que Bohemian Rhapsody ha recogido en la temporada de premios. La cinta ha sido directamente excluida de algunos de ellos por este asunto.

Lo que sí se ha mencionado a menudo es lo lejos que se queda el guion de la película de mostrar la realidad de su protagonista. Aspectos como la homosexualidad y el sida, que definieron a Mercury, son ignorados.

Son temas que él nunca quiso comentar en público y que sus compañeros de grupo intentaron mantener también en privado tras su muerte en 1991, incluso en la película que celebra su vida. Ese conflicto hizo que el cómico Sacha Baron Cohen, el primer actor elegido para interpretar el papel, dejara de formar parte del equipo antes de empezar a rodar.

A pesar de todo, millones de personas han ido al cine a verla. Tantas que ha logrado una recaudación propia de las películas de superhéroes: 844 millones de dólares (750 millones de euros).

"Freddie hizo las cosas como creía que tenía que hacerlas y se mantuvo fiel a sí mismo. Por eso las nuevas generaciones siguen y seguirán identificándose con su espíritu desafiante", dice Malek en The Hollywood Reporter sobre el hombre al que le fue imposible imitar su voz.

