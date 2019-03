Cómo sabe YouTube a qué canción te refieres cuando buscas "aguan tu refri"

Google Plus

Es posible que, un día al volver de fiesta, tengas en la cabeza un temazo pero no tengas ni idea de cómo se llama. No pasa nada: YouTube puede encontrarlo. Este 11 de marzo, el cómico David Pareja ha creado un hilo en el que muestra cómo la plataforma de vídeo encuentra canciones no por su título, sino por búsquedas tan dispares como su tarareo (sabe que "Lo lo lolo lo lo" es Seven Nation Army, por ejemplo) o por cómo suenan algunas palabras del estribillo en español. Cuando el cómico busca "Aguo nirol", YouTube ofrece I want it all, de Queen, como resultado. Puedes ver el hilo completo en la parte inferior de este artículo.

Me he metido en una conversación de @hematocritico y acabo de descubrir lo más maravilloso que ha creado la inteligencia artificial. Ahí va (minihilo) pic.twitter.com/jbqY0dpGj3 — David Pareja (@davidpareja) 12 de marzo de 2019

Desde YouTube han explicado a Verne que la plataforma encuentra este tipo de canciones a través de una función llamada Smart Search ("búsqueda inteligente"), estrenada en YouTube Music –la plataforma de YouTube para escuchar música– en junio de 2018. "Encontraremos la canción, aunque no sepas como se llama", explicaba YouTube en su blog. "También puedes buscar por letra (incluso si están mal)". Aunque se presentó en YouTube Music, también está disponible en el YouTube tradicional.

Google, en su blog, proponía la búsqueda "canción de Spice Girls de temática espacial en el desierto". Dirige a Say You'll Be There.

Desde Verne tambiñen hemos hecho algunas pruebas. Estas son algunas de ellas:

Estas son todas las pruebas que David Pareja y otros usuarios han publicado en Twitter:

