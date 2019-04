"Calma, no se ponga nervioso", que llegan las bromas sobre el segundo debate

Albert Rivera: interrumpe, habla rápido, saca quince cosas del cajón, suda mucho También Albert Rivera: por favor señor sanchez no se ponga nervioso está usted muy nervioso

- SEÑOR SÁNCHEZ, TRANQUILÍCESE, LE VEO MUY NERVIOSO, YO ESTOY MUY TRANQUILO, ¿NO ME VE? CÁLMESE COMO YO, TÓMESE UNA TILA SÁNCHEZ, YO ESTOY CASI DORMIDO SÁNCHEZ, NO SE PONGA NERVIOSO SEÑOR SÁNCHEEEEEEZ, CÁLMESE MECAGOHASTANLAPUTA SEÑOR SÁNCHEZ, CALMAAAAAAAAAAAAA #ElDebateDecisivo pic.twitter.com/PpKqNHlZte

SOY RIVERA LLEVO CINCO SEGUNDOS SIN HABLAR DEJADME HABLAR SÁNCHEZ NO SE PONGA NERVIOSO AHHHHH ESO ES MENTIRA TORRAAAA IGLESIAS TIENES UN CHALÉ NO SE PONGA NERVIOSO SEÑOR SÁNCHEZ NO MIENTA ESO ES MENTIRA.#DebateAtresmedia pic.twitter.com/YUKlfZmUDd