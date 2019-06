Leontxo García y la "maravillosa jugada" de protagonizar un meme sobre ajedrez

Google Plus

Leontxo García es el periodista especializado en ajedrez de EL PAÍS. También es Maestro FIDE, título que otorga la Federación Internacional de Ajedrez a quienes consiguen una puntuación de 2300 puntos o más en su rating. Y, por si fuera poco, es el protagonista de un meme en el que aparece junto a un tablero de ajedrez con las palabras “maravillosa jugada”.

El meme también se usa en inglés: outstanding move. Suele ser el colofón sarcástico a un diálogo o a un plan no tan bien pensado como se creía. Hay ejemplos del meme ya a partir de mayo de 2017, sobre todo en América Latina. En diciembre de 2018 llegó a Reddit, ya traducido al inglés.

Well played from r/PewdiepieSubmissions -Soy un genio, te ofrezco tres deseos.

-Que sean cuatro.

-Concedido, te quedan tres.

El meme tiene su propia entrada en la enciclopedia online de memes Know Your Meme, donde se identifica su origen: se trata de un vídeo de febrero de 2017 en el que García comentaba la partida que disputaron en 1940 Yéfim Bogolyúbov (blancas) y Ludwig Rellstab (negras). Aunque también hay que decir que no todas las capturas de pantalla que se utilizan en el meme proceden de la misma grabación.

El vídeo de EL PAÍS lleva más de 400.000 visitas y es el más visto de los que están dedicados al juego en el canal del periódico en YouTube. Entre los más de 1.700 comentarios, muchos hacen referencia al meme: “Lo admito, vine por el meme, pero como me gusta y disfruto también del ajedrez, me vi el vídeo entero”, dice uno de ellos. También hay ejemplos de “maravillosas jugadas”:

-¿Qué quieres? -Vivir a tu lado❤️ -¡Perfecto, seamos vecinos!

La "maravillosa jugada" de García es una de las principales contribuciones españolas al acervo global de memes, junto con (por supuesto) el ecce homo y el novio distraído. Curiosamente y a pesar de tener un origen y un protagonista españoles, se ha movido sobre todo en América, tanto en español como en inglés.

García lo conoce y lleva uno o dos años recibiendo ejemplos. “La primera vez que lo vi no sabía qué pensar -confiesa a Verne-, porque no sabía si tenía un matiz despectivo. Pero luego empecé a ver que tenía una repercusión tremenda. De pronto, uno de los mejores jugadores del mundo, Peter Svilder, que ha sido ocho veces campeón de Rusia, se encuentra conmigo en San Petersburgo y me dice que tenemos que hacernos una foto juntos para mandársela a su hijo”. Todo por el meme. “Entonces empecé pensar que esto igual es bueno”.

Habla con nosotros recién llegado de Uruguay y Argentina, donde hay gente que lo ha reconocido por la calle: “He llegado a la conclusión de que es más positivo que negativo. Si sirve para dar a conocer el ajedrez, que al fin y al cabo es a lo que me dedico, pues fantástico”.

“Una de las jugadas más impresionantes que hayan visto en toda su vida”



La partida está dentro de la serie “El rincón de los inmortales”, en la que García comenta las partidas más importantes de la historia en unos diez o quince minutos. Esta serie ya lleva más de 200 entregas que se publican cada lunes. La última, del 27 de mayo, es una partida entre Kárpov y Kaspárov jugada en Linares en 1993.

Según cuenta García en el minuto 0:50 del vídeo, Bogolyúbov "pasó a la historia por una maravillosa jugada que vamos a ver ahora, una de esas que no olvidaremos jamás". En la jugada 16, las blancas dejan a su alfil frente a dos peones que se lo pueden comer, así como si nada. Pero no es un sacrificio sin más, ya que a cambio Bogolyúbov desequilibra la defensa de las negras.

El alfil blanco en G6. Esa es la maravillosa jugada

“Tomar el alfil parece lo más sensato”, sigue explicando, lo que Rellstab hizo con el peón de la torre. Pero eso solo sirve para que vayan desplegándose todas las amenazas que ya tenía preparadas su adversario, llegando a hacerse con el control de todas las casillas de la quinta horizontal.

Para García se trata de “una de las jugadas más impresionantes que [ustedes] hayan visto en toda su vida”. Como añade en el vídeo: “Bogolyúbov jugó magníficamente la partida entera, pero pasará a la historia por esta maravillosa jugada del alfil G6”. Y concluye citando al ajedrecista ucraniano, que perdió dos duelos por el título mundial con Aliojin: “Cuando juego con blancas gano porque llevo la iniciativa. Cuando juego con negras gano porque soy Bogolyúbov”.

Todo el mundo puede jugar al ajedrez

García nos explica que sus vídeos tienen el objetivo de que cualquiera que sepa lo básico del juego pueda seguirlos y aprender. Por ejemplo, últimamente le llegan quejas por dedicar más partidas a Kaspárov que a Kárpov: “Y es cierto, pero es que muchas de las mejores partidas de Kárpov son muy técnicas”, por lo que “las va a entender una minoría”.

Por supuesto, el meme de la “maravillosa jugada” no es la única aportación del ajedrez a la cultura popular. En nuestra lengua es habitual hablar de “enrocarse” o “estar en jaque”, por ejemplo. Aun así, en opinión de este periodista, el deporte ha vivido y sigue viviendo un buen momento, por lo que no es de extrañar que hasta protagonice algún meme.

García recuerda que “los aficionados al ajedrez nacidos en la segunda mitad del siglo XX tuvimos mucha suerte porque vivimos grandes duelos que eran sumamente atractivos para los medios de comunicación por razones extradeportivas”.

El primero fue el duelo entre el campeón soviético Borís Spassky y el aspirante estadounidense Bobby Fischer, que tuvo lugar en 1972, en plena Guerra Fría, y que ganó Fischer. Seguiría en 1978 la defensa del título por parte de Kárpov ante Víktor Korchnói, que había huido de la Unión Soviética. El tercero fue el enfrentamiento entre Kárpov y Kaspárov, “la mayor rivalidad individual de toda la historia de los deportes”, dice García. En 1984 Kárpov mantuvo el título, pero Kaspárov se convirtió en el campeón más joven de la historia en 1985, con solo 22 años.

A estos enfrentamientos, Gacía añade los duelos entre Kaspárov y Deep Blue, una computadora de IBM que perdió en 1996, pero ganó en 1997.

En opinión de García, para que hoy tuviéramos un duelo con un impacto mediático similar “los dos mejores del mundo tendrían que ser un israelí y un palestino, o un hombre y una mujer”, cosas que no parecen previsibles a corto plazo.

Aun así, en su opinión “el ajedrez hoy es más popular que nunca. Primero porque es el único deporte que se puede practicar por internet”. No hace falta ir a un club para jugar: “Puedes jugar 24 horas al día con gente de todo el mundo”. Y segundo por la incorporación del ajedrez como herramienta pedagógica en las escuelas: en España el Congreso aprobó esta medida por unanimidad en 2015. Al final, “hay mucha gente que tiene alguna relación con el ajedrez”.

