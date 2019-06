Cómo contaron los medios el desastre de Chernóbil en 1986

Google Plus

En el segundo capítulo de la serie de HBO Chernobyl, se recrea una reunión de altos mandos soviéticos horas después del accidente en la planta nuclear. Está presidida por Mijaíl Gorbachov, jefe de Estado de la Unión Soviética. Después de que uno de los protagonistas termine de resumir la situación (restándole importancia al problema), Gorbachov hace una pregunta: "¿Y la prensa extranjera?".

Una de las principales preocupaciones de la Unión Soviética era que no se conociese el alcance del accidente. Hicieron público el problema porque una planta nuclear sueca captó los altos niveles de radiación, lo que impedía seguir negándolo. El 28 de abril de 1986 por la noche, dos días después de la explosión, se anunció en los informativos rusos. La información ocupó 14 segundos. Este anuncio se puede ver en la serie.

"Del consejo de ministros de la URSS. Ha habido un accidente en la estación nuclear de Chernóbil. Uno de los reactores nucleares ha sido dañado. Se están tomando medidas para afrontar las consecuencias de la situación. Las víctimas están siendo atendidas. El Gobierno ha formado una comisión", dijo la periodista.

Ese mismo día, el 28 de abril, Televisión Española contaba la noticia en sus informativos. "La Unión Soviética ha reconocido esta tarde oficialmente que ha ocurrido un accidente nuclear en unas de sus centrales eléctricas. La de Chernóbil, en Ucrania. Este accidente ha afectado a los países nórdicos, que están a más de 1.000 kilómetros", explicó la periodista. Emitieron imágenes de la central nuclear sueca que captó los altos niveles de radiación.

Pincha en la imagen para ver cómo contó la noticia RTVE el 28 de abril de 1986

Al día siguiente, el 29 de abril de 1986, la noticia llegó a las portadas de los periódicos de todo el mundo. No se conocía la dimensión del desastre, así que el accidente ocupó poco espacio en la mayoría de portadas. "Nube radioactiva en Escandinavia por un escape nuclear en la URSS", titulaba EL PAÍS en la parte inferior de la página.

"Una nota de la agencia Tass, leída en el noticiario nocturno de televisión, dio cuenta de que se había enviado ayuda a las víctimas, sin especificar su número ni la gravedad. El reconocimiento por parte de la URSS es el primero desde que puso en marcha su programa nuclear", indicaba la noticia de EL PAÍS. ABC tituló "Desastre nuclear en la URSS" y Ya, "Alarma nuclear en Europa".

El 29 de abril, The New York Times lo contaba así: "Los soviéticos anuncian un accidente nuclear en una planta eléctrica". The Washington Post daba más gravedad al problema: "El accidente nuclear soviético lanza una nube radioactiva sobre Europa".

Con el paso de los días, se fue confirmando la dimensión del problema. El 30 de abril, la noticia de La Vanguardia sobre Chernóbil destacaba que la URSS hablaba de dos muertos y Estados Unidos, de 2.000. Se sigue desconociendo el balance real de víctimas de esta catástrofe. "No es el primer accidente nuclear en la Unión Soviética, pero sí es el primero que reconoce el Gobierno", explicaba Le Monde el mismo día. El tema cada vez ocupaba más espacio en las portadas de EL PAÍS. Estas son las portadas del 30 de abril, el 1, el 2 y el 4 de mayo. El Gobierno soviético reconoce las primeras víctimas y comienza la preocupación por la contaminación en Europa: "Detectada en España radiactividad procedente de la central de Chernóbil".

En esta fotogalería de RTVE se pueden consultar otras portadas posteriores. A mediados de mayo mayo, cuando se empezaba a comprender que estaban en riesgo muchas vidas a largo plazo, creció la alarma en los medios de comunicación. Gorbachov reconoció, aún parcialmente, la magnitud del accidente. Esta es una portada de la revista Tiempo en mayo de 1986.

"Por fin, a los veinte días de la catástrofe, ha hablado Mijaíl Gorbachov. Sería absurdo no reconocer en su discurso algunos aspectos positivos. Pero en sus palabras se reflejan todavía muchas reticencias y dificultades, principalmente en relación a la publicidad sobre el accidente, cuya realidad misma desmiente la contumaz tendencia de los soviéticos a presentar en tonos optimistas todo lo que ocurre en su país", indicaba un editorial de EL PAÍS tras las declaraciones del líder soviético.

La serie de HBO, aclamada por la crítica, incide en el empeño de los soviéticos por impedir que se conociera la gravedad de lo acontecido en Chernóbil. El último capítulo de esta ficción se estrena este martes 4 de junio.

