Galería de obras de arte con las que denunciar el 'mansplaining'

Las obras que componen el hilo

Cristo y la mujer adúltera, Jobst Harrich (siglo XVI o XVII)

"maybe



if I take my tit out



they will stop explaining my own joke back to me" pic.twitter.com/WhJ7j21kgk — nicole tersigni (@nicsigni) 6 de mayo de 2019

"Quizá, si enseño una teta, dejarán de explicarme mi propio chiste".

El hombre irritante, Berthold Woltze (1874)

"there probably just weren't any qualified women for the job" pic.twitter.com/RwHIEDbc7u — nicole tersigni (@nicsigni) 7 de mayo de 2019

"Quizá no había ninguna mujer cualificada para el puesto".

El jurado, Norman Rockwell (1959)

"thanks I'm gay now" by norman rockwell pic.twitter.com/KUIdHJkBoF — nicole tersigni (@nicsigni) 8 de mayo de 2019

"Gracias, ahora soy lesbiana", por Norman Rockwell.

Conversación en un parque, Thomas Gainsborough (siglo XVIII)

"you would be so much prettier if you smiled" pic.twitter.com/8OIxBH9ENU — nicole tersigni (@nicsigni) 8 de mayo de 2019

"Serías mucho más guapa si sonrieses"

Pareja conversando, Simon Glücklich (finales del siglo XIX o principios del XX)

"let me explain your lived experience to you" pic.twitter.com/SFekR3M5jB — nicole tersigni (@nicsigni) 9 de mayo de 2019

"Déjame que te explique esa experiencia que ya has vivido tú".

La escena en el bar, David Teniers el Joven (1640)

"...and that's why it's so hard to be a white man these days"



I just wanted a refill. pic.twitter.com/OfQi3sL9rA — nicole tersigni (@nicsigni) 11 de mayo de 2019

-"Y por eso es tan duro ser un hombre blanco últimamente".

-"Solo quería que me llenaras la copa".

Cortejo, Tihamér Margitay (siglo XIX o XX)

"scientifically speaking, females don't enjoy sex. I have to believe this because the alternative is I'm just really bad at it. ha. ha. can you imagine." pic.twitter.com/wHQuDKNJbR — nicole tersigni (@nicsigni) 13 de mayo de 2019

Científicament hablando, las mujeres no disfrutan el sexo. Tengo que creer eso porque la aternativa es que, simplemente, se me da muy mal. Ja Ja. ¿Te imaginas?".

Un cafe dit l'Absinthe, Jean Béraud (1909)

"...and that is my long and unsolicited opinion on the thing that is your area of expertise" pic.twitter.com/eytVbyI3N8 — nicole tersigni (@nicsigni) 13 de mayo de 2019

"Y esta es mi extensa y no requerida opinión sobre lo que tú eres experta".

En el conservatorio, Édouard Manet (1877–79)

"Cálmate"

La proposición, Jan Steen (siglo XVII)

"you should wear something less revealing if you want to be taken seriously" pic.twitter.com/TCBWkp5gmk — nicole tersigni (@nicsigni) 16 de mayo de 2019

"Deberías ponerte algo con lo que enseñes menos para que te tomen en serio".

El palco junto a las butacas, Jean Béraud (1883)

"...so you see, my joke was very good actually. you just don't understand comedy."



mhm



"probably because of your lady brain."



ok



"shall I tell it again?" pic.twitter.com/A26Mfhj15N — nicole tersigni (@nicsigni) 1 de junio de 2019

"Pues mi chiste realmente era bueno. Lo que pasa es que no entiendes el humor. Probablemente sea por tu cerebro de mujer. ¿Te lo cuento otra vez?".