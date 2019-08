Parece menterio: más de 50 expresiones viejunas en un monólogo de cuatro minutos

Hola, ¿Cómo andamios? ¿Qué te cuenting, Tarantino? Parecementerio que muchas de estas expresiones hayan desaparecido de nuestra habla coloquial. ¡Alucina, vecina! El cómico valenciano Raúl Antón recopiló más de 50 en un vídeo publicado el pasado mayo y que se compartió más de 14.000 veces en Facebook. Este 30 de julio ha resucitado en redes después de que el pianista James Rhodes lo publicara en Twitter, preguntando quién era el autor.

"Tengo mucho que aprender de este chico, ¿alguien sabe quién es?" preguntaba Rhodes, que está perfeccionando su español, en Twitter. Le han contestado más de 150 personas, muchas de ellas respondiendo a su pregunta: "Un crack, Raúl Antón".

"Hay gente que se queda solo con la nostalgia que produce escuchar de nuevo todas esas frases, pero el vídeo también habla de que nos reímos de las nuevas generaciones por usar el holi, por ejemplo, y antes decíamos cosas mucho más horribles", cuenta Antón por teléfono a Verne. No, la conversación no ha arrancado con un "¿Dígamelón?".

El vídeo comienza con esa defensa a las nuevas expresiones como el holi o el estar in love. "¡Si antes éramos peores!", dice el autor, que empieza entonces a hablar utilizando solo expresiones viejunas. Concretamente, estas 58:

1. No teníamos tanta tintorería

2. Flipas en colores

3. De eso nada, monada,

4. Que no te enteras, contretas

5. Parece menterio

6. Pero qué me estás container

7. Qué pasa, tron

8. Qué te cuenting, Tarantino

9. Aquí andamios

10. Toma jeroma, pastillas de goma

11. En fin, serafín

12. ¿Dígamelón? - Melón

13. Hola, caracola

14. Hola, Pepsicola

15. Nasti de plasti

16. Ful de estambul

17. Guay del Paraguay

18. Chachi piruli, Juan pelotilla

19. Mola mazo

20. Mola cantidubidubidubi, cantidubidubida

21. Dabuten

22. Okei, makei

23. Equilicua

24. Efectiviguonder

25. Yes very well, fandango de Teruel

26. Ni hablar del peluquín

27. Lo llevas clarinete

28. Nanai de la China

29. Echa el freno, madaleno

30. De eso nada, monada

31. Estar que te sales minerales

32. Señoras y señores, en el culo tengo flores

33. Qué nivel, Maribel

34. Me mondo, lirondo

35. Me río de Janeiro

36. Qué risa, María Luisa

37. Gualdrapa

38. Pinfloyd

39. Eres un fitipaldi

40. Menos gritos, milagritos

41. La cagaste, Burt Lancaster

42. ¿De qué vas, Bitter Kas?

43. Perico el de los palotes

44. Fulanico y menganico

45. Toda la vasca

46. Maroto, el de la moto

47. El menda, lerenda

48. Ya ves truz

49. No te enrolles, Charles Boyer

50. A otra cosa, mariposa

51. Dar un voltio

52. Se va por la barranquilla

53. Me piro, vampiro

54. Digan lo que digan, los pelos del culo abrigan

55. Hasta luego, Lucas

56. Hasta luego, cocodrilo

57. Hasta luego, Maricarmen

58. Au, cacau

Este vídeo forma parte de una serie que Antón publica en sus redes sociales llamada Vuelve a los 90, que "pretende que la gente recuerde con humor cómo eran las cosas antes, pero de verdad, porque normalmente tenedemos a evocar lo bueno y se nos olvida lo malo", explica.

Esta serie esta hecha con ideas que no utiliza en sus monólogos. "Tengo un espectáculo basado en los 90 y cuando me pongo a escribir genero mucho material que no funcionaría sobre las tablas pero que es genial para vídeos", cuenta. Este cómico de 38 años lleva más de ocho dedicándose a la comedia y dos subiendo vídeos. "Ha sido gracias a los vídeos por lo que ahora hay gente que me reconoce en el supermercado", dice.

En Twitter, Antón ha agradecido a Rhodes que compartiera su vídeo. "Estoy dispuesto a enseñarle todas estas frases y descubrirle cómo éramos, de verdad, los españoles de los 80 y los 90", añade a Verne. Si Rhodes dice "okey makey" a la propuesta, podría acabar sus conciertos con un "hasta luego, Lucas". En fin, Serafín.

