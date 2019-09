Sujetos, la cuenta de viñetas con reflexiones hechas desde un acantilado

Álvaro Carmona y Álex Martínez Vidal, dos jóvenes cómicos que viven en Barcelona, dibujaron un precipicio, una rama y una persona colgando de ella. Desde verano de 2018, esta situación, con pequeñas variaciones y diferentes diálogos, se ha repetido en más de 80 viñetas, publicadas en una cuenta de Instagram llamada Sujetos. "Es divertido ver a alguien en esa situación que, sin embargo, se preocupa de cualquier otra cosa o piensa que otras personas están peor que él, son pequeñas metáforas vitales", cuentan por teléfono a Verne sus creadores. Carmona, creador de la serie de Flooxer Gente hablando y colaborador de El Intermedio, no recuerda cuándo surgió exactamente la idea de Sujetos, pero sí cuál fue la primera viñeta que se le ocurrió. Esta:

"A mí me gusta mucho dibujar como afición y un día hice el dibujo de alguien colgando de una rama al que otra persona, colgando de una rama más alta, le decía loser [perdedor]", cuenta Carmona. "Le comenté a Alex que creía que podía convertirse en una serie y, en cuanto empezamos a darle vueltas, vimos que surgían muchas ideas". Alex Martínez Vidal, diseñador de profesión, fue el encargado de darles forma en el papel. "El proceso creativo es a través de WhatsApp", explica. "Él me pasa las ideas, yo dibujo, ponemos en común, hacemos correcciones y listo". En su primer año han superado los 9.500 compartidos.

Las viñetas de Sujetos siempre tienen lugar en el mismo escenario, un precipio del que cuelgan una o varias personas. Es un recurso que utilizan otros clásicos del humor, como 13 rue del Percebe, por ejemplo. Y todo es en blanco y negro. "Parece muy simple, pero trabajamos muchísimo para que fuera así", cuenta Martínez. "Queríamos que fuera muy orgánico y sencillo para crear un marco, unas leyes sobre las que jugar y crear historias que a veces no sean solo chistes, sino que hagan pensar".

A pesar de que pocas personas hayan vivido una situación como la que se da en las viñetas de Sujetos –uno no se queda colgando de un acantilado todos los días–, muchos usuarios se reconocen en sus historias. "Hay gente mucha gente que se identifica, deja comentarios comentando que es lo típico que pensarían sus amigos o los etiqueta", cuenta Martínez.

Hasta hace unos meses, las viñetas de Sujetos estaban hechas a mano. "Tenía varias plantillas de acantilados, ramas y nubes e iba componiendo con papel de calco", explica. "Era más bonito y artesano, pero también era mucho más laborioso". Ahora utiliza la una tablet. "Cuando me pasé a la tablet no avisé a Álvaro, para ver si no se notaba la diferencia", cuenta. "Se lo dije cuando ya llevaba dos viñetas publicadas y no se había dado cuenta, así que di el cambio de método por bueno".

"Intentamos buscar un equilibrio en el tipo de viñetas que hacemos", cuenta Álvaro Carmona. "Algunas son metáforas vitales en las que lo divertido es que una persona en esa situación se preocupe por cualquier otro tema, pero también hay juegos visuales o bromas sobre la situación". Aquí tienes una selección de unas y otras.

