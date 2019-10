Cosas que todos los viajeros del metro de Madrid se han preguntado

Después de 100 años de funcionamiento, aún no sabemos a dónde llevan las puertas pequeñitas que hay en muchos andenes. ¿A un Imaginarium?

Cuando el Metro de Madrid abrió sus puertas el 17 de octubre de 1919, los pasajeros solo podían recorrer una pequeña línea: el tramo de la Línea 1 –llamada inicialmente Norte-Sur– que va de Cuatro Caminos a Sol. Durante los 100 años que han pasado desde entonces, el número de estaciones se ha multiplicado. Y el de líneas. Y el de pasajeros. Y el de dudas que todos ellos nos suscitan. Con motivo del centenario del Metro madrileño, recopilamos algunas de esas preguntas que todo viajero del suburbano madrileño se ha hecho en alguna ocasión.

Dudas a pie de andén

¿Qué ocurrió para que tuvieran que empezar a hacer esta advertencia?

2. ¿Por qué hay puertas camufladas en los andenes? ¿A dónde van?

Sabemos de su existencia solo porque no han camuflado el pomo.

3. ¿Y las minipuertas? ¿Hay escondido un Imaginarium?

Madrid es inclusivo hasta con los hobbits.



4. ¿En qué estaban pensando al colocar los azulejos del suelo de Ciudad Universitaria?

–¿A que no puedes hacer un oso y un madroño utilizando solo azulejos rojos y verdes?

–Sujétame el cubata.

5. ¿Para qué sirven estas barras?



Para sentarse cómodamente no, de eso no cabe duda.

Una cuestión de arquitectura

6. ¿Por qué las vías tienen un canal en el medio? Si los ríos son vidas que van a dar al mar, señor metro de Madrid, esos canales, ¿sabes tú a dónde van?

De esta sabemos la respuesta y es muy importante: salvarte la vida si te caes a las vías.

7. Este pasillo, ¿tiene fin?



Hay bebés que salen del transbordo siendo adultos.

8. ¿Dónde está el baño? En serio. ¡¿Dónde está el baño?!

POR FAVOR NECESITO SABER SI HAY BAÑ... ya nada.

9. ¿Para qué sirven los andenes vacíos de Chamartín?

Hay varios, pero concretamente el que tiene el suelo curvado es el sueño de todo skater.

10. ¿Por qué el metro de Madrid tiene sus propios cubos para las goteras? ¿Los venden como merchandising?

Si no fuera por el cubo del reciclado, sería el cubo amarillo más famoso.

Dudas de novato: preguntas que te haces una vez y no más

11. ¿Por qué la parada de metro Fuencarral está a 9 kilómetros de la calle Fuencarral?

El trayecto entre Fuencarral metro y Fuencarral calle. Mejor no equivocarse.

Le han cambiado el nombre a Atocha porque generaba confusión y Fuencarral sigue llamándose Fuencarral.

12. ¿Por qué he metido un billete de 50 euros para sacar un metro sencillo y ahora parece que me ha tocado la tragaperras?

Tu siguiente viaje en metro, con un kilo de monedas en el bolsillo, va a ser divertido.

13. ¿Por qué he saludado al entrar al metro y todos me han mirado raro?

Ya, todos los que hemos venido de ciudades y pueblos pequeños hemos pensado aquello de "¿qué es eso de verse de lejos y no saludarse?". Pero en el Metro no: si saludas, todos van a esperar a que saques un instrumento y te pongas a cantar.

Cuestiones tecnológicas

14. ¿Por qué en las pantallas del metro te dicen cuánto queda para que pase el próximo tren y el siguiente?

Metro de Madrid

¿Alguien se espera a que pase el segundo tren en vez de coger el primero?

15. Y lo más importante, ¿por qué esos 3 minutos duran a veces 8 minutos?

El tiempo no mide lo mismo ni en el espacio ni en los andenes de metro.

16. Si no pone el tiempo que queda, ¿es que queda mucho?

En el metro, el número de minutos de espera se cuenta así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, "andén sentido"...

17. ¿Qué significa esta señal?

Metro de Madrid

¿Peligro: vampiros?

18. ¿Cómo es posible que en 2019 no haya cobertura en mi estación de metro?

Ya está instalada la cobertura 5G en el Metro de Madrid



Ahora puedes navegar sin límites



Y lo más importante: ¿qué está mirando todo el mundo en su móvil en las estaciones sin 4G?

19. ¿Qué ley de Murphy hace que siempre se rompan las escaleras de subida?

Luego cambian el sentido de las escaleras y se convierten en la mayor trampa para los que se suben al metro medio dormidos.

20. ¿Para qué sirven los cepillitos que tienen algunas escaleras mecánicas en los laterales?

Si no te has limpiado alguna vez las zapatillas con ellos pueden quitarte tu carnet de madrileño, pero ojo: sirven justo para lo contrario, para que no acerques tus pies al peligroso borde de la escalera.

