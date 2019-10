Los titulares engañosos que se cuelan en el Discover de Google, como la falsa muerte de María Teresa Campos

Durante unos minutos, Toñi Moreno pensó que María Teresa Campos había muerto. “Yo espero que no sea verdad, por favor”, dijo Toñi Moreno con lágrimas en los ojos el 9 de octubre, en Hombres, Mujeres y Viceversa, el programa que presenta en directo en Cuatro. El error no sorprende, ya que Moreno acababa de leer en Twitter el siguiente titular: “Acaba de morir”. María Teresa Campos y España de luto. El artículo, ilustrado con una imagen de Campos, hablaba de la muerte del periodista Pepe Oneto. Sin embargo, la confusa redacción del titular desató el rumor de que había muerto la periodista. No se trata de un error, es una técnica que algunos medios utilizan a menudo de forma premeditada.

El artículo en cuestión era de Diario Gol, una página web fundada en 2011 que, a pesar de su nombre, no solo habla de deportes. También dedica muchos artículos a la prensa rosa. El titular que mezclaba a María Teresa Campos con la muerte de Pepe Oneto buscaba colarse directamente en los teléfonos de los lectores.

Diario Gol consigue entrar en los teléfonos de muchas personas a través de Discover. Es una funcionalidad de Google que, como explica la empresa estadounidense, muestra noticias personalizadas para cada usuario en su móvil. Este recurso, operativo desde septiembre de 2018, está habilitado por defecto en muchos móviles Android. Las noticias aparecen en la aplicación de Google, en la home de algunos buscadores y, en muchos móviles, se despliegan solo con deslizar la pantalla. Son contenidos que aparecen en el móvil sin que los hayas buscado.

Artículos de 'Diario Gol' en Discover, en la app de Google el 23 de octubre

La experta en SEO Aleyda Solís (Search Engine Optimization, Optimización en Motores de Búsqueda), autora del libro SEO: Las claves esenciales, explica a Verne que el contenido que aparece en Discover "está condicionado por el comportamiento del usuario: sus búsquedas anteriores, los intereses que ha mostrado en Gmail, cómo interactúa en redes… Es el principal paso de Google hacia la búsqueda predictiva, es decir, que el usuario no vaya a por el contenido, que se encuentre con él”.

Diario Gol y otras páginas parecidas enrevesan a propósito los titulares para obligar al lector a pinchar al ver las noticias en Discover. Además de Diario Gol, otras páginas usan esta fórmula. Esta técnica va más allá del clickbait: no solo oculta parte de la información en el titular para que el lector haga click, sino que la redacción de muchos de sus titulares da a entender algo diferente. Juegan con la posibilidad de que los lectores interpreten algo completamente distinto, mucho más atractivo que la realidad. El cuerpo de la noticia sí explica la noticia, pero el titular, el subtítulo y la fotografía intentan engañar. Y muchas personas no pinchan en las noticias, se informan a base de titulares. Consumen información echando un vistazo a las recomendaciones de Google o navegando por redes sociales.

Este tipo de titulares son todavía más confusos cuando, por la longitud del título, se cortan en la previsualización para Discover o para resultados de búsquedas. Las palabras que no desaparecen siempre son las más llamativas, lo que anima al lector a pinchar en el enlace. Es una mala práctica que se ha comentado más veces en redes sociales por parte de periodistas especializados, como Delia Rodríguez. Los titulares se acortan más o menos en función del móvil y el tamaño de fuente que tengamos configurado.

Acojonante este nuevo tipo de clickbait que cuenta con que en la mayoría de dispositivos y redes los titulares se cortan @diarioGOLcom pic.twitter.com/AdIF8PzXbS — Delia Rodriguez (@delia2d) September 8, 2019

“Hace dos semanas estuve en un congreso sobre SEO (Search Engine Optimization, Optimización en Motores de Búsqueda). Varios de los asistentes nos habíamos percatado de que Diario Gol consigue que muchos de sus artículos se posicionen muy bien en Discover. Casi siempre hay varios temas suyos en Discover”, dice a Verne Fernando Maciá, experto en SEO y autor del libro SEO: Técnicas avanzadas.

Diario Gol ha rechazado atender a Verne para dar su opinión sobre este tipo de titulares. En declaraciones a El Confidencial, el director general del medio, Juan García, defiende su forma de titular: "¿Que estos titulares inducen a confusión? No, el titular es muy claro". Diario Gol es una de las cuatro webs del grupo español Economía Digital.

La guerra por posicionar noticias en Google

Titulares como los de Diario Gol y otros medios parecidos no solo gozan de buena visibilidad en Discover. También están bien muy bien posicionados en las búsquedas de Google por palabras clave. Hacemos la prueba buscando el nombre de Selena Gómez, trending topic este 23 de octubre. Cerramos nuestra sesión de Google antes de hacer la búsqueda y navegamos en privado, para que no afecten nuestras consultas anteriores. Diario Gol aparece entre los primeros resultados, de nuevo con titulares que intentan engañar al lector. El resultado Selena se atreve y las enseña: su foto más íntima es un artículo sobre varias fotografías de su Instagram, una de ellas de la cantante cuando era niña.

'Diario Gol' aparece en los resultados de Google al buscar el nombre de Selana Gómez

¿Y cómo consigue un medio que sus artículos tengan tal nivel de visibilidad? Dando a Google lo que su algoritmo premia, aunque esto nunca esté del todo claro. “Es un misterio que va cambiando. Hay cientos de señales a tener en cuenta”, explica a Verne Solís. Entre esas señales están la autoridad de un medio respecto a un término en particular, las palabras clave del artículo, los enlaces a la página, su comportamiento en redes sociales… Sin embargo, como explica Solís, “nadie sabe a ciencia cierta cuáles importan más o menos en cada momento”. Aunque hay algunos factores que no cambian: cuanto más popular sea el nombre del famoso, más se busca en Google y más invita al click. Por eso, cuando murió el actor Robert Forster, el que protagonizó el titular en Diario Gol fue Will Smith: “Acaba de morir”. Will Smith y Hollywood, de luto.

Para complicar aún más la labor de los expertos en SEO, el algoritmo de Google va cambiando periódicamente. Como explica la compañía estadounidense, estos cambios son diarios. Google notifica algunas de esas modificaciones a través de sus canales oficiales. Por ejemplo, a finales de septiembre explicaron los cambios en la previsualización de los resultados de búsqueda. Sin embargo, hay alteraciones importantes en el algoritmo para las que no hay ni avisos ni explicaciones específicas.

Tanto Solís como Maciá destacan que el algoritmo de Google no se comporta igual en Discover y en resultados de búsqueda. Maciá asegura que los resultados de búsqueda están muchos más condicionados por las palabras clave y otras variables del SEO tradicional, mientras que Discover tiene más en cuenta nuestra actividad en Gmail y nuestras búsquedas recientes.

Este medio se ha puesto en contacto con Google, que ha declinado hacer comentarios sobre la posición en la plataforma de los medios que titulan con estas estrategias. "Discover es único porque está un paso por delante: te ayuda a encontrar cosas que no habías empezado a buscar todavía", dice Google en el post de su blog oficial en el que presentaba esta herramienta. Entre esas cosas están las noticias cuyos titulares intentan confundir al lector.

