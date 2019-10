Confesiones de peluqueros: todo lo que que odian de ti

En España hay unas 50.000 peluquerías. Los cortes, tintes y peinados que hacen los trabajadores de estos establecimientos están sujetos al juicio del cliente, que a veces queda encantado al salir de la peluquería y, dos días después, vuelve horrorizado. Somos muy sensibles respecto a nuestro pelo. Y la labor de estos profesionales no se limita a lo que hacen con tijera y peine. Parte de su trabajo es escuchar los problemas y chascarrillos de las personas que pasan por sus salones.

Para conocer qué piensan de sus clientes, qué les molesta y qué comentarios escuchan más habitualmente, hemos creado un grupo de WhatsApp con 16 peluqueros y peluqueras de varias comunidades autónomas y distintas edades. Como ya hemos hecho antes en Verne con enfermeras, camareros o tatuadores, les hemos pedido que se desahoguen. Estas son algunas cosas que no gustan a peluqueros y peluqueras.

Cuando no nos fiamos de sus habilidades

No soporto que me digan cómo tengo que hacer el corte o dar el tinte. ¡Que sé hacerlo!

La frase "hoy no sé qué ha pasado, pero el corte NO ES EL MISMO".

Cuando pedimos que nos rehagan el corte seis veces

Una de las peores cosas que nos hacen es pedirnos un corte de pelo específico y, cuando ya está hecho, después de 40 minutos de trabajo, te cambian todo totalmente 😐 Te dicen "mira, me gustaría otra cosa, quiero todo más corto; sube el degradado".

Y los que te dicen "tú ve cortando y ya te diré". Y cuando terminas te dicen "me lo haces igual, pero un poco más corto". ¡Entonces te cobro dos cortes!

Cuando pedimos imposibles

Me encanta cuando vienen con la foto de Jennifer López para las mechas.

Cuántas veces he escuchado "no me pongas nada en el pelo, pero dame mucho volumen".