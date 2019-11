Las japonesas luchan contra las empresas que les prohíben llevar gafas en el trabajo

Llevar gafas al trabajo se ha convertido en un problema para una gran parte de mujeres en Japón. Es, de hecho, la lucha más reciente del creciente feminismo en el país, que enfrenta el estricto código de vestimenta que se impone a las trabajadoras. Pero solo a ellas, porque los hombres sí pueden llevar gafas, según la medida de muchas empresas del país.

La razón para este veto es meramente estética. Si las trabajadoras llevan gafas, no podrá verse su maquillaje, que es otro de los requerimientos comunes que las empresas suelen imponer a las mujeres. El objetivo es aspirar al "Yamato Nadeshiko", término japonés que hace referencia a la mujer ideal.

Un par de gafas que cubran parte de su rostro resulta, en opinión de muchas compañías, menos femenino, dan una imagen fría e incluso grosera o no pega con el traje tradicional del país. Así que las empresas piden a sus trabajadoras llevar lentillas.

Medios locales como Nipon TV y la edición japonesa de Business Insider han tratado este asunto en los últimos días y han provocado que etiquetas como #GlassesBan y su equivalente en japonés #メガネ禁止 se hayan popularizado en las redes sociales del país.

Mientras que algunas mujeres japonesas recuerdan en Twitter casos de trabajadoras que han tenido que llevar lentillas en el trabajo a pesar de tener conjuntivitis, desde otras partes del mundo también han surgido mensajes de protesta contra esta medida. Entre los tuits de apoyo se encuentra el de la cantante y activista Cyndi Lauper.

What to highlight next? #Japan #メガネ禁止https://t.co/ps5UFZg5A2 — Kurumi Mori (@rumireports) November 8, 2019

"Primero, el maquillaje: luego, los tacones; y ahora, las gafas. ¿Qué será lo próximo?".

Glasses help me do my work more efficiently. My shoes are so comfortable in my work space too https://t.co/a06fad0NNd pic.twitter.com/Chgcr11RYD — Cyndi Lauper (@cyndilauper) November 8, 2019

"Las gafas me ayudan a trabajar de forma más eficiente. Mis zapatos también son muy cómodos cuando trabajo".

Companies in #Japan are banning women from wearing #glasses at work. Receptionists look too "cold" with glasses, for women in Japanese restaurants, "the kimono doesn't really look good with glasses," and for flight attendants, it is "unsafe." #Glassesban pic.twitter.com/ezQVcz9Yv8 — Katarina Szulc (@KatarinaSzulc) November 9, 2019

"Las compañías en Japón están prohibiendo a las mujeres usar gafas en el trabajo. Las recepcionistas se ven demasiado frías con ellas; para las mujeres en los restaurantes japoneses, el kimono realmente no pega con gafas; y, para las azafatas, es inseguro".